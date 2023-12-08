https://sputnikarabic.ae/20231208/مخاوف-من-تفشي-الكوليرا-في-مناطق-واسعة-بالسودان-1083879309.html
مخاوف من تفشي الكوليرا في مناطق واسعة بالسودان
مخاوف من تفشي الكوليرا في مناطق واسعة بالسودان
حذرت وزارة الصحة السودانية، من زيادة معدلات الإصابة بالكوليرا، معربة عن تخوفها من انتشار الوباء في مناطق واسعة بالبلاد. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T11:58+0000
2023-12-08T11:58+0000
2023-12-08T11:58+0000
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ونقل موقع "سودان تربيون"، عن مسؤول في وزارة الصحة، أن "الوباء انتشر بصورة سريعة في ولاية البحر الأحمر حيث بلغ 1115 حالة إصابة منها 49 حالة وفاة".وأضاف أن "عدد حالات الإصابة المسجلة بالقضارف بلغت 1862 حالة منها 48 وفاة".وأوضح المسؤول أن التقرير التراكمي لإدارة الوبائيات بالوزارة لوباء الكوليرا حتى 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري رصد في ولاية الجزيرة 1525 حالة إصابة منها 24 وفاة، والخرطوم 491 حالة منها 26 وفاة والنيل الأبيض 576 إصابة منها 23 وفاة.بينما بلغت في ولاية سنار 88 إصابة منها 3 وفيات وكسلا 67 حالة منها 3 وفيات والنيل الأزرق 3 حالات.وبذلك بلغت حالات الإصابة بوباء الكوليرا في عموم السودان 5727 حالة منها 176 حالة وفاة.ووفقا للمسؤول، فإن حملة تطعيم وباء الكوليرا في ولايتي القضارف والجزيرة انتهت خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن وفرت الآلية العالمية للقضاء على الكوليرا 2.2 مليون جرعة من اللقاحات كدفعة أولى.ويعيش القطاع الصحي في السودان منذ سنوات في تدهور مستمر، ما جعل استجابته للأوبئة ضعيفة للغاية، وسط مخاوف من أن ينهار جراء الحرب المندلعة بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان هذا العام.ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، يتوقع أن يصيب وباء الكوليرا أكثر من 3 ملايين سوداني.
https://sputnikarabic.ae/20230623/الصحة-العالمية-تحذر-من-مخاطر-تفشي-الأوبئة-في-السودان-1078420682.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
مخاوف من تفشي الكوليرا في مناطق واسعة بالسودان
حذرت وزارة الصحة السودانية، من زيادة معدلات الإصابة بالكوليرا، معربة عن تخوفها من انتشار الوباء في مناطق واسعة بالبلاد.
ونقل موقع
"سودان تربيون"، عن مسؤول في وزارة الصحة، أن "الوباء انتشر بصورة سريعة في ولاية البحر الأحمر حيث بلغ 1115 حالة إصابة منها 49 حالة وفاة".
وأضاف أن "عدد حالات الإصابة المسجلة بالقضارف بلغت 1862 حالة منها 48 وفاة".
وأوضح المسؤول أن التقرير التراكمي لإدارة الوبائيات بالوزارة لوباء الكوليرا
حتى 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري رصد في ولاية الجزيرة 1525 حالة إصابة منها 24 وفاة، والخرطوم 491 حالة منها 26 وفاة والنيل الأبيض 576 إصابة منها 23 وفاة.
بينما بلغت في ولاية سنار 88 إصابة منها 3 وفيات وكسلا 67 حالة منها 3 وفيات والنيل الأزرق 3 حالات.
وبذلك بلغت حالات الإصابة بوباء الكوليرا في عموم السودان 5727 حالة منها 176 حالة وفاة.
ووفقا للمسؤول، فإن حملة تطعيم وباء الكوليرا في ولايتي القضارف والجزيرة انتهت خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن وفرت الآلية العالمية للقضاء على الكوليرا 2.2 مليون جرعة من اللقاحات كدفعة أولى.
ويعيش القطاع الصحي في السودان
منذ سنوات في تدهور مستمر، ما جعل استجابته للأوبئة ضعيفة للغاية، وسط مخاوف من أن ينهار جراء الحرب المندلعة بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان هذا العام.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، يتوقع أن يصيب وباء الكوليرا أكثر من 3 ملايين سوداني.