https://sputnikarabic.ae/20231208/مراسل-سبوتنيك--رشقة-صاروخية-تدك-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-قرية-خراب-الجير-شرقي-سوريا-1083883632.html
مراسل "سبوتنيك": رشقة صاروخية تدك قاعدة الجيش الأمريكي في قرية خراب الجير شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": رشقة صاروخية تدك قاعدة الجيش الأمريكي في قرية خراب الجير شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بأن الانفجارات التي هزت قاعدة الجيش الأمريكي في منطقة الرميلان النفطية بريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، ناتجة عن قصف... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
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وقال مراسل "سبوتنيك": "قصف صاروخي جديد تعرضت له إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا ( قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية - العراقية - التركية ،هو العاشر خلال الــ 60 يوماً الماضية".وتابع المراسل: "أصوات الانفجارات سمعت بشكل واضح في أرجاء المنطقة، التي تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران المروحي والمسير التابع للجيش الأمريكي مع استنفار كبير للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الاثنين،4 ديسمبر أن قاعدة "الرميلان" الأمريكية في سوريا، تعرضت لهجوم بـ15 صاروخًا أطلقت من العراق، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار.يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ، انطلاقًا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولًا إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 50 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت الشهر الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".
https://sputnikarabic.ae/20231111/فصائل-عراقية-تعلن-استهداف-قاعدة-رميلان-الأمريكية-شمال-شرقي-سوريا-بطائرات-مسيرة-1083039717.html
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أخبار سوريا اليوم, حصري
مراسل "سبوتنيك": رشقة صاروخية تدك قاعدة الجيش الأمريكي في قرية خراب الجير شرقي سوريا
13:27 GMT 08.12.2023 (تم التحديث: 13:31 GMT 08.12.2023)
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بأن الانفجارات التي هزت قاعدة الجيش الأمريكي في منطقة الرميلان النفطية بريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، ناتجة عن قصف صاروخي استهدفها بشكل مباشر.
وقال مراسل "سبوتنيك": "قصف صاروخي جديد تعرضت له إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا ( قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية - العراقية - التركية ،هو العاشر خلال الــ 60 يوماً الماضية".
وأكد المراسل أن "عدد من الصواريخ سقطت في ساحة القاعدة المذكورة (مدرج المطار)، مع معلومات عن سقوط خسائر بشرية ومادية".
وتابع المراسل: "أصوات الانفجارات سمعت بشكل واضح في أرجاء المنطقة، التي تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران المروحي والمسير التابع للجيش الأمريكي مع استنفار كبير للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي".
وقاعدة الرميلان اللاشرعية، أو مطار خراب الجير، هي مطار زراعي سوري قديم حوله الجيش الأمريكي عام 2014 إلى مهبط للمروحيات كأول قاعدة له في سوريا تم إنشاؤها في قرية "الجفال" الواقعة بين بلدتي الرميلان واليعربية بالقرب من الطريق الدولي وحقول مديرية نفط الحسكة بالرميلان.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الاثنين،4 ديسمبر أن قاعدة "الرميلان" الأمريكية في سوريا، تعرضت لهجوم بـ15 صاروخًا أطلقت من العراق، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار.
يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي
أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ، انطلاقًا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولًا إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 50 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت الشهر الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".