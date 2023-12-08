عربي
القوات الروسية تأسر 12 جنديا أوكرانيا-عاجل
https://sputnikarabic.ae/20231208/مراسل-سبوتنيك--رشقة-صاروخية-تدك-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-قرية-خراب-الجير-شرقي-سوريا-1083883632.html
مراسل "سبوتنيك": رشقة صاروخية تدك قاعدة الجيش الأمريكي في قرية خراب الجير شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": رشقة صاروخية تدك قاعدة الجيش الأمريكي في قرية خراب الجير شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بأن الانفجارات التي هزت قاعدة الجيش الأمريكي في منطقة الرميلان النفطية بريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، ناتجة عن قصف... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T13:27+0000
2023-12-08T13:31+0000
أخبار سوريا اليوم
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/04/1081645484_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_88e31bc44518c73c8c0407ab67f703dc.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك": "قصف صاروخي جديد تعرضت له إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا ( قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية - العراقية - التركية ،هو العاشر خلال الــ 60 يوماً الماضية".وتابع المراسل: "أصوات الانفجارات سمعت بشكل واضح في أرجاء المنطقة، التي تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران المروحي والمسير التابع للجيش الأمريكي مع استنفار كبير للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الاثنين،4 ديسمبر أن قاعدة "الرميلان" الأمريكية في سوريا، تعرضت لهجوم بـ15 صاروخًا أطلقت من العراق، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار.يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ، انطلاقًا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولًا إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 50 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت الشهر الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".
https://sputnikarabic.ae/20231111/فصائل-عراقية-تعلن-استهداف-قاعدة-رميلان-الأمريكية-شمال-شرقي-سوريا-بطائرات-مسيرة-1083039717.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/04/1081645484_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_7bf44ac2006d274d3f164c90890be0a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, حصري
أخبار سوريا اليوم, حصري

مراسل "سبوتنيك": رشقة صاروخية تدك قاعدة الجيش الأمريكي في قرية خراب الجير شرقي سوريا

13:27 GMT 08.12.2023 (تم التحديث: 13:31 GMT 08.12.2023)
© Sputnikمسيرة تابعة لسلاح الجو التركي تقصف بعدة صواريخ موقعاً عسكرياً لقوات "قسد" شرقي سوريا
مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي تقصف بعدة صواريخ موقعاً عسكرياً لقوات قسد شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
© Sputnik
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بأن الانفجارات التي هزت قاعدة الجيش الأمريكي في منطقة الرميلان النفطية بريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، ناتجة عن قصف صاروخي استهدفها بشكل مباشر.
وقال مراسل "سبوتنيك": "قصف صاروخي جديد تعرضت له إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا ( قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية - العراقية - التركية ،هو العاشر خلال الــ 60 يوماً الماضية".

وأكد المراسل أن "عدد من الصواريخ سقطت في ساحة القاعدة المذكورة (مدرج المطار)، مع معلومات عن سقوط خسائر بشرية ومادية".

وتابع المراسل: "أصوات الانفجارات سمعت بشكل واضح في أرجاء المنطقة، التي تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران المروحي والمسير التابع للجيش الأمريكي مع استنفار كبير للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي".

وقاعدة الرميلان اللاشرعية، أو مطار خراب الجير، هي مطار زراعي سوري قديم حوله الجيش الأمريكي عام 2014 إلى مهبط للمروحيات كأول قاعدة له في سوريا تم إنشاؤها في قرية "الجفال" الواقعة بين بلدتي الرميلان واليعربية بالقرب من الطريق الدولي وحقول مديرية نفط الحسكة بالرميلان.

قاعدة عسكرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة "رميلان" الأمريكية شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة
11 نوفمبر, 10:51 GMT
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الاثنين،4 ديسمبر أن قاعدة "الرميلان" الأمريكية في سوريا، تعرضت لهجوم بـ15 صاروخًا أطلقت من العراق، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار.
يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ، انطلاقًا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولًا إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 50 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت الشهر الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. السلطة الفلسطينية تبحث خطة إدارة غزة بعد الحرب... فيديو وصور11:03 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала