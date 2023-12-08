https://sputnikarabic.ae/20231208/مسؤول-إيراني-يحذر-من-احتمال-توسع-نطاق-حرب-غزة-في-المنطقة-1083894099.html
مسؤول إيراني يحذر من احتمال توسع نطاق حرب غزة في المنطقة
مسؤول إيراني يحذر من احتمال توسع نطاق حرب غزة في المنطقة
حذر رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرازي، من توسع نطاق الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، مبررا ذلك بأن "الوضع... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T17:57+0000
2023-12-08T17:57+0000
2023-12-08T17:57+0000
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وأكد خرازي، خلال لقائه بوزير الشؤون الدولية في الحزب الشيوعي الصيني، لو جيان تشاو، أمس الخميس، أن "النظام العالمي المقبل سيكون متعدد الأقطاب، ويحل محل النظام الأحادي القطب، على أن تضطلع القوى الناشئة بدور في بلورته"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وأضاف أن "التعاون بين إيران والصين وروسيا وبلدان الجنوب يكتسي أهمية لتشكيل النظام العالمي الجديد"، لافتًا إلى أن "منظمات بما فيها شنغهاي وبريكس، يمكن أن تمهد لهذا التعاون".واقترح كمال خرازي، أن يستمر الحوار الاستراتيجي بين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني، ووزارة الشؤون الدولية للحزب الشيوعي الصيني، وهو ما لقي ترحيبا من الجانب الصيني، بحسب الوكالة.من ناحيته، قال وزير الشؤون الدولية في الحزب الشيوعي الصيني، لو جيان تشاو، خلال لقائه مع كمال خرازي، إن "الصين تدعم دائما الشعب الفلسطيني، وتقف إلى جانب الدول العربية والإسلامية".وفي شرحه لوجهة نظر بكين تجاه العلاقات الدولية، أوضح تشاو أن "الصين تدعم النظام الدولي القائم حول محور الأمم المتحدة والمبادئ الديمقراطية".وشدد على "ضرورة تعزيز التعاون بين الصين وإيران، وتطوير صناعة السياحة وإقامة حوار الحضارات بين البلدين، على اعتبار أن حوار الحضارات يمثل أحد الموضوعات، التي يركز عليها الرئيس الصيني، شي جين بينغ".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع. وحمّلت حركة حماس الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231207/إيران-إسرائيل-أصبحت-تشكل-تهديدا-للأمن-العالمي-أكثر-من-أي-وقت-مضى-1083858318.html
https://sputnikarabic.ae/20231207/إيران-تحذر-إسرائيل-من-أيام-مقبلة-رهيبة-جدا-1083828332.html
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إيران, أخبار إيران, الصين, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, الصين, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي
مسؤول إيراني يحذر من احتمال توسع نطاق حرب غزة في المنطقة
حذر رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرازي، من توسع نطاق الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، مبررا ذلك بأن "الوضع في المنطقة خطير ومتأزم للغاية".
وأكد خرازي، خلال لقائه بوزير الشؤون الدولية في الحزب الشيوعي الصيني، لو جيان تشاو، أمس الخميس، أن "النظام العالمي المقبل سيكون متعدد الأقطاب، ويحل محل النظام الأحادي القطب، على أن تضطلع القوى الناشئة بدور في بلورته"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وأضاف أن "التعاون بين إيران والصين وروسيا وبلدان الجنوب يكتسي أهمية لتشكيل النظام العالمي الجديد"، لافتًا إلى أن "منظمات بما فيها شنغهاي وبريكس، يمكن أن تمهد لهذا التعاون".
واقترح كمال خرازي، أن يستمر الحوار الاستراتيجي بين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني، ووزارة الشؤون الدولية للحزب الشيوعي الصيني، وهو ما لقي ترحيبا من الجانب الصيني، بحسب الوكالة.
من ناحيته، قال وزير الشؤون الدولية في الحزب الشيوعي الصيني، لو جيان تشاو، خلال لقائه مع كمال خرازي، إن "الصين تدعم دائما الشعب الفلسطيني، وتقف إلى جانب الدول العربية والإسلامية".
وفي شرحه لوجهة نظر بكين تجاه العلاقات الدولية، أوضح تشاو أن "الصين تدعم النظام الدولي القائم حول محور الأمم المتحدة والمبادئ الديمقراطية".
وشدد على "ضرورة تعزيز التعاون بين الصين وإيران، وتطوير صناعة السياحة وإقامة حوار الحضارات بين البلدين، على اعتبار أن حوار الحضارات يمثل أحد الموضوعات، التي يركز عليها الرئيس الصيني، شي جين بينغ".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.