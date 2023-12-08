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https://sputnikarabic.ae/20231208/مسيرة-صامتة-في-بيروت-لـوقف-إطلاق-النار-في-غزة--1083897612.html
مسيرة صامتة في بيروت لـ"وقف إطلاق النار في غزة"
مسيرة صامتة في بيروت لـ"وقف إطلاق النار في غزة"
نفذ عدد من الأمهات مع أطفالهم وقفة صامتة أمام المتحف الوطني اللبناني وبيت السفير الفرنسي في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة،... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T19:59+0000
2023-12-08T19:59+0000
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وكان من المقرر أن تنفذ الوقفة أمام السفارة الفرنسية في بيروت، واستحصل المنظمون على ترخيص من وزارة الداخلية اللبنانية، إلا أن الجيش اللبناني، منع المشاركين من الوقوف أمام السفارة.وقالت، نسرين شمس الدين، وهي إحدى المنظمات للوقفة: "إننا مجموعة أمهات قررنا القيام بهذه الوقفة الصامتة وذلك لنسمع الجميع أصوات الفلسطينيين في غزة والضفة، ولأننا لا نستطيع أن نبقى صامتين والعالم يشاهد الجرائم، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي".ورفع المشاركون العلم اللبناني والفلسطيني، ونشروا مجسمات لتوابيت كتب عليها أسماء الضحايا وأكفان ملطخة بالدماء، كما رفعوا عبر مكبرات الصوت تسجيلات للصرخات من غزة.وقالت المنظمة، دانيا دندشلي، إن "تحركنا اليوم هو استنكارا للمشاركة الغربية المباشرة بقتل أبنائنا في غزة، وقررنا أن نتحرك أمام السفارة الفرنسية، لأننا نعتبر أن فرنسا مشاركة بشكل مباشر بالقتل والتدمير في غزة، ونحن عندما وصلنا وضعنا مجسمات النعوش أمام السفارة فطلب منا الجيش اللبناني إزالتهم، بقينا حوالي العشرة دقائق وقررنا من بعدها الانتقال نحو المتحف حفاظا على مشاعر المستعمر القابع في سفارته وسط بيروت".وتابعت دندشلي، قائلة: "الرسالة اليوم أن غزة وأطفالها ونساؤها وشيوخها ورجالها يتعرضون للإبادة، فيما العالم يشاهد ويشارك بالإبادة، نحن نرفع الصوت لأن الصمت تواطؤ ولن نصمت والكلام لن يكون بوجه آلة القتل الصهيونية، بل بوجه الغرب الذي يدعي الحفاظ على حقوق الإنسان وهو مساهم مباشر بقتل أبنائنا في غزة".
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار فلسطين اليوم

مسيرة صامتة في بيروت لـ"وقف إطلاق النار في غزة"

19:59 GMT 08.12.2023
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة صامتة في بيروت ل"وقف إطلاق النار في غزة"
مسيرة صامتة في بيروت لوقف إطلاق النار في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
حصري
نفذ عدد من الأمهات مع أطفالهم وقفة صامتة أمام المتحف الوطني اللبناني وبيت السفير الفرنسي في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، واحتجاجا على "تواطؤ فرنسا على حرب الإبادة".
وكان من المقرر أن تنفذ الوقفة أمام السفارة الفرنسية في بيروت، واستحصل المنظمون على ترخيص من وزارة الداخلية اللبنانية، إلا أن الجيش اللبناني، منع المشاركين من الوقوف أمام السفارة.
وقالت، نسرين شمس الدين، وهي إحدى المنظمات للوقفة: "إننا مجموعة أمهات قررنا القيام بهذه الوقفة الصامتة وذلك لنسمع الجميع أصوات الفلسطينيين في غزة والضفة، ولأننا لا نستطيع أن نبقى صامتين والعالم يشاهد الجرائم، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي".
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة صامتة في بيروت ل"وقف إطلاق النار في غزة"
مسيرة صامتة في بيروت لوقف إطلاق النار في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
مسيرة صامتة في بيروت ل"وقف إطلاق النار في غزة"
© Sputnik . Abed.K Bay
ورفع المشاركون العلم اللبناني والفلسطيني، ونشروا مجسمات لتوابيت كتب عليها أسماء الضحايا وأكفان ملطخة بالدماء، كما رفعوا عبر مكبرات الصوت تسجيلات للصرخات من غزة.
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة صامتة في بيروت ل"وقف إطلاق النار في غزة"
مسيرة صامتة في بيروت لوقف إطلاق النار في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
مسيرة صامتة في بيروت ل"وقف إطلاق النار في غزة"
© Sputnik . Abed.K Bay
وقالت المنظمة، دانيا دندشلي، إن "تحركنا اليوم هو استنكارا للمشاركة الغربية المباشرة بقتل أبنائنا في غزة، وقررنا أن نتحرك أمام السفارة الفرنسية، لأننا نعتبر أن فرنسا مشاركة بشكل مباشر بالقتل والتدمير في غزة، ونحن عندما وصلنا وضعنا مجسمات النعوش أمام السفارة فطلب منا الجيش اللبناني إزالتهم، بقينا حوالي العشرة دقائق وقررنا من بعدها الانتقال نحو المتحف حفاظا على مشاعر المستعمر القابع في سفارته وسط بيروت".
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة صامتة في بيروت ل"وقف إطلاق النار في غزة"
مسيرة صامتة في بيروت لوقف إطلاق النار في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
مسيرة صامتة في بيروت ل"وقف إطلاق النار في غزة"
© Sputnik . Abed.K Bay
وتابعت دندشلي، قائلة: "الرسالة اليوم أن غزة وأطفالها ونساؤها وشيوخها ورجالها يتعرضون للإبادة، فيما العالم يشاهد ويشارك بالإبادة، نحن نرفع الصوت لأن الصمت تواطؤ ولن نصمت والكلام لن يكون بوجه آلة القتل الصهيونية، بل بوجه الغرب الذي يدعي الحفاظ على حقوق الإنسان وهو مساهم مباشر بقتل أبنائنا في غزة".
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة صامتة في بيروت لـ"وقف إطلاق النار في غزة"

مسيرة صامتة في بيروت لـ&quot;وقف إطلاق النار في غزة&quot; - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة صامتة في بيروت لـ"وقف إطلاق النار في غزة"

© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة صامتة في بيروت لـ"وقف إطلاق النار في غزة"

مسيرة صامتة في بيروت لـ&quot;وقف إطلاق النار في غزة&quot; - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة صامتة في بيروت لـ"وقف إطلاق النار في غزة"

© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة صامتة في بيروت لـ"وقف إطلاق النار في غزة"

مسيرة صامتة في بيروت لـ&quot;وقف إطلاق النار في غزة&quot; - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة صامتة في بيروت لـ"وقف إطلاق النار في غزة"

© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة صامتة في بيروت لـ"وقف إطلاق النار في غزة"

مسيرة صامتة في بيروت لـ&quot;وقف إطلاق النار في غزة&quot; - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة صامتة في بيروت لـ"وقف إطلاق النار في غزة"

© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة صامتة في بيروت لـ"وقف إطلاق النار في غزة"

مسيرة صامتة في بيروت لـ&quot;وقف إطلاق النار في غزة&quot; - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة صامتة في بيروت لـ"وقف إطلاق النار في غزة"

1/5
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة صامتة في بيروت لـ"وقف إطلاق النار في غزة"

2/5
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة صامتة في بيروت لـ"وقف إطلاق النار في غزة"

3/5
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة صامتة في بيروت لـ"وقف إطلاق النار في غزة"

4/5
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة صامتة في بيروت لـ"وقف إطلاق النار في غزة"

5/5
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة صامتة في بيروت لـ"وقف إطلاق النار في غزة"

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