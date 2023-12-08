https://sputnikarabic.ae/20231208/مصدر-أمني-عراقي-لـسبوتنيك-استهداف-السفارة-الأمريكية-لم-يسفر-عن-وقوع-خسائر-بشرية-1083876226.html
مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك": استهداف السفارة الأمريكية لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية
مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك": استهداف السفارة الأمريكية لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية
قال مصدر أمني عراقي إن الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء المحصنة، وسط العاصمة بغداد، فجر اليوم الجمعة، سقطت في محيط السفارة دون وقوع... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T09:55+0000
2023-12-08T09:55+0000
2023-12-08T09:55+0000
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بغداد – سبوتنيك. أكد المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء فجر اليوم سقطت في محيط السفارة ولم تسفر عن وقوع خسائر بشرية".ويشار إلى أن وسائل إعلام عراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن تعرض مقر السفارة الأمريكية الواقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، إلى قصف بصواريخ عدة. ويذكر أن القواعد الأمريكية في العراق تتعرض منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة بشكل شبه يومي من قبل "المقاومة الإسلامية في العراق" والتي تضم فصائل مسلحة عدة، على خلفية دعم الإدارة الأمريكية للعمليات الإسرائيلية في القطاع.وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الشهر الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".
https://sputnikarabic.ae/20231106/إعلام-استهداف-قاعدتي-التنف-وعين-الأسد-الأمريكيتين-في-العراق-بطائرتين-مسيرتين-1082855512.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك": استهداف السفارة الأمريكية لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية
قال مصدر أمني عراقي إن الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء المحصنة، وسط العاصمة بغداد، فجر اليوم الجمعة، سقطت في محيط السفارة دون وقوع خسائر بشرية.
بغداد – سبوتنيك
. أكد المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء فجر اليوم سقطت في محيط السفارة ولم تسفر عن وقوع خسائر بشرية".
ويشار إلى أن وسائل إعلام عراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن تعرض مقر السفارة الأمريكية
الواقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، إلى قصف بصواريخ عدة.
ويذكر أن القواعد الأمريكية في العراق تتعرض منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة بشكل شبه يومي من قبل "المقاومة الإسلامية في العراق" والتي تضم فصائل مسلحة عدة، على خلفية دعم الإدارة الأمريكية للعمليات الإسرائيلية في القطاع.
وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية
(البنتاغون)، الشهر الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".