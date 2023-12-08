نبذة مصورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023 في المملكة العربية السعودية

قالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي جومانا الراشد:وشارك في المهرجان أكثر من 125 فيلماً من السعودية، والأردن، ومصر، والمغرب، ورواندا، وأرمينيا، وماليزيا، وباكستان، ونيوزيلندا، وفرنسا، والهند، وتايلاند، وغيرها الكثير، إضافة إلى برنامج الصناعة في السوق مع 348 مشروعاً مقدماً، و44 عملاً قيد التنفيذ من أكثر من 26 دولة.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي:وتابع: "إضافة لاحتفائنا سويا بالمتنافسين في مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة والقصيرة، وتتويج الفائزين منهم بجوائز اليُسر، لنختتم هذه الدورة الفريدة من نوعها بمستوى رفيع لم يسبق له مثيل".وأعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن جوائز الدورة الثالثة، في حفل الختام الذي انتهى بحضور عدد كبير من نجوم عالم الفن في العالم والوطن العربي وجاءت الجوائز كالتالي:فيلم: "بنات ألفة" لِلمخرجة كوثر بن هنيّة، جائزة الشّرق لِأفضل وثائقيّ.فيلم "بتتذكري" لِلمخرجة داليا نمليش، جائزة اليُسر الذهبي للفيلم القصير.فيلم "حقيبة سفر" لِلمخرجين سمان حسينبيور وأكو زندكاريمي، جائزة اليُسر الفضي للفيلم القصير.فيلم "فاقد الأمل" لِلمخرج كيم تشانغ، جائزة الجمهور من فيلم العُلا.نور الخضراء جائزة النجم الصّاعد من "شوبارد"، والتي تهدف إلى دعم المواهب الواعِدة في عالم السينما.الممثلة منى حوا لِفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن أدائها المُذهل في فيلم "إن شاء الله ولد".فيلم "ما فوق الضريح" لِلكاتبين كريم بن صالح وجمال بلماهي، جائزة أفضل سيناريو.فيلم "نذير شؤم"، جائزة أفضل مساهمة سينمائية.المخرج شوكير خوليكوف، وجائزة أفضل إخراج عن فيلمه "الأحد".فيلم "الأستاذ" لِلمخرجة فرح النابلسي، جائزة لجنة التحكيم.فيلم "عزيزتي جاسي" لِلمخرج تارسم سينج داندوار، جائزة اليُسر الفضّي للفيلم الطويل.
اختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مدينة جدة، أمس الخميس، بحضور نخبة من نجوم السينما العالمية، أبرزهم نيكولاس كيدج، وأندرو جارفيلد، والفنان البريطاني جيسون ستاثام، وأدريان برودي، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين العرب.
قالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي جومانا الراشد:
"على مدى الأيام الثمانية الماضية، رحبنا بالعالم في جدة، واحتفلنا معاً بمجتمع السينما العالمي النابض بالحياة، بهدف مد الجسور بين الثقافات وإنشاء علاقات جديدة".
وشارك في المهرجان أكثر من 125 فيلماً من السعودية، والأردن، ومصر، والمغرب، ورواندا، وأرمينيا، وماليزيا، وباكستان، ونيوزيلندا، وفرنسا، والهند، وتايلاند، وغيرها الكثير، إضافة إلى برنامج الصناعة في السوق مع 348 مشروعاً مقدماً، و44 عملاً قيد التنفيذ من أكثر من 26 دولة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي:
"نحتفي اليوم بالعديد من النجاحات في حفل اختتام دورة هذا العام من المهرجان، ومنها احتضان العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط للفيلم المدعومة من قِبل صندوق البحر الأحمر "Ferrari" للمخرج المبدع مايكل مان، إلى جانب تكريمنا لأحد ألمع النجوم في هوليوود".
وتابع: "إضافة لاحتفائنا سويا بالمتنافسين في مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة والقصيرة، وتتويج الفائزين منهم بجوائز اليُسر، لنختتم هذه الدورة الفريدة من نوعها بمستوى رفيع لم يسبق له مثيل".
رد فعل الممثل الأمريكي نيكولاس كيج عند حصوله على جائزة الإنجاز من الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد الترك، والممثل السويدي جويل كينمان في الحفل الختامي للنسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، السعودية 07 ديسمبر 2023.
الرئيس التنفيذي السعودي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي يقف بجانب الممثلة الأمريكية جوينيث بالترو على السجادة الحمراء للحفل الختامي للنسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، السعودية 07 ديسمبر 2023
الرئيس التنفيذي السعودي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي يقف بجانب الممثلة الأمريكية جوينيث بالترو على السجادة الحمراء للحفل الختامي للنسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، السعودية 07 ديسمبر 2023
وأعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن جوائز الدورة الثالثة، في حفل الختام الذي انتهى بحضور عدد كبير من نجوم عالم الفن في العالم والوطن العربي وجاءت الجوائز كالتالي:
فيلم: "بنات ألفة" لِلمخرجة كوثر بن هنيّة، جائزة الشّرق لِأفضل وثائقيّ.
فيلم "بتتذكري" لِلمخرجة داليا نمليش، جائزة اليُسر الذهبي للفيلم القصير.
فيلم "حقيبة سفر" لِلمخرجين سمان حسينبيور وأكو زندكاريمي، جائزة اليُسر الفضي للفيلم القصير.
فيلم "فاقد الأمل" لِلمخرج كيم تشانغ، جائزة الجمهور من فيلم العُلا.
نور الخضراء جائزة النجم الصّاعد من "شوبارد"، والتي تهدف إلى دعم المواهب الواعِدة في عالم السينما.
الممثلة منى حوا لِفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن أدائها المُذهل في فيلم "إن شاء الله ولد".
فيلم "ما فوق الضريح" لِلكاتبين كريم بن صالح وجمال بلماهي، جائزة أفضل سيناريو.
فيلم "نذير شؤم"، جائزة أفضل مساهمة سينمائية.
المخرج شوكير خوليكوف، وجائزة أفضل إخراج عن فيلمه "الأحد".
فيلم "الأستاذ" لِلمخرجة فرح النابلسي، جائزة لجنة التحكيم.
فيلم "عزيزتي جاسي" لِلمخرج تارسم سينج داندوار، جائزة اليُسر الفضّي للفيلم الطويل.