https://sputnikarabic.ae/20231208/نبذة-مصورة-من-مهرجان-البحر-الأحمر-السينمائي-الدولي-2023-في-المملكة-العربية-السعودية-1083870873.html

نبذة مصورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023 في المملكة العربية السعودية

نبذة مصورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023 في المملكة العربية السعودية

نبذة مصورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023 في المملكة العربية السعودية

2023-12-08T10:25+0000

2023-12-08T10:25+0000

2023-12-08T10:25+0000

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قالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي جومانا الراشد:وشارك في المهرجان أكثر من 125 فيلماً من السعودية، والأردن، ومصر، والمغرب، ورواندا، وأرمينيا، وماليزيا، وباكستان، ونيوزيلندا، وفرنسا، والهند، وتايلاند، وغيرها الكثير، إضافة إلى برنامج الصناعة في السوق مع 348 مشروعاً مقدماً، و44 عملاً قيد التنفيذ من أكثر من 26 دولة.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي:وتابع: "إضافة لاحتفائنا سويا بالمتنافسين في مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة والقصيرة، وتتويج الفائزين منهم بجوائز اليُسر، لنختتم هذه الدورة الفريدة من نوعها بمستوى رفيع لم يسبق له مثيل".وأعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن جوائز الدورة الثالثة، في حفل الختام الذي انتهى بحضور عدد كبير من نجوم عالم الفن في العالم والوطن العربي وجاءت الجوائز كالتالي:فيلم: "بنات ألفة" لِلمخرجة كوثر بن هنيّة، جائزة الشّرق لِأفضل وثائقيّ.فيلم "بتتذكري" لِلمخرجة داليا نمليش، جائزة اليُسر الذهبي للفيلم القصير.فيلم "حقيبة سفر" لِلمخرجين سمان حسينبيور وأكو زندكاريمي، جائزة اليُسر الفضي للفيلم القصير.فيلم "فاقد الأمل" لِلمخرج كيم تشانغ، جائزة الجمهور من فيلم العُلا.نور الخضراء جائزة النجم الصّاعد من "شوبارد"، والتي تهدف إلى دعم المواهب الواعِدة في عالم السينما.الممثلة منى حوا لِفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن أدائها المُذهل في فيلم "إن شاء الله ولد".فيلم "ما فوق الضريح" لِلكاتبين كريم بن صالح وجمال بلماهي، جائزة أفضل سيناريو.فيلم "نذير شؤم"، جائزة أفضل مساهمة سينمائية.المخرج شوكير خوليكوف، وجائزة أفضل إخراج عن فيلمه "الأحد".فيلم "الأستاذ" لِلمخرجة فرح النابلسي، جائزة لجنة التحكيم.فيلم "عزيزتي جاسي" لِلمخرج تارسم سينج داندوار، جائزة اليُسر الفضّي للفيلم الطويل.

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مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023، جدة، السعودية