https://sputnikarabic.ae/20231208/نفوق-جماعي-للأسماك-على-سواحل-اليابان-فيديو-1083881586.html
نفوق جماعي للأسماك على سواحل اليابان... فيديو
نفوق جماعي للأسماك على سواحل اليابان... فيديو
تناقل رواد لوسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر نفوق مليارات الأسماك في اليابان جراء التخلص من النفايات النووية في المياه في فوكوشيما. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T12:37+0000
2023-12-08T12:37+0000
2023-12-08T12:37+0000
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وتظهر اللقطات مليارات من الأسماك الميتة تطفو على المياه بالقرب من الشاطئ، بعد أن بدأت طوكيو في إطلاق النفايات النووية من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في أغسطس/آب 2023.وفي وقت سابق، وصف خبير الطاقة النووية أليكسي أنبيلوغوف، ما تقوم به اليابان من تفريغ لمياه محطة فوكوشيما في المحيط بـ"أخطر تجربة في تلويث المحيطات".وبدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، مشغّلة المحطة، في تصريف جزء من 1.34 مليون طن من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغسطس، على الرغم من الاحتجاجات في الداخل وفي المنطقة. وحظرت الصين جميع المأكولات البحرية من اليابان بسبب مخاوف من التلوث الإشعاعي.
https://sputnikarabic.ae/20231104/روسيا-ترصد-وجود-مواد-ضارة-في-البحر-قرب-اليابان-بعد-إطلاق-مياه-محطة-فوكوشيما-النووية-1082798970.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
نفوق جماعي للأسماك على سواحل اليابان... فيديو
تناقل رواد لوسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر نفوق مليارات الأسماك في اليابان جراء التخلص من النفايات النووية في المياه في فوكوشيما.
وتظهر اللقطات مليارات من الأسماك الميتة تطفو على المياه بالقرب من الشاطئ، بعد أن بدأت طوكيو في إطلاق النفايات النووية من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في أغسطس/آب 2023.
وفي وقت سابق، وصف خبير الطاقة النووية
أليكسي أنبيلوغوف، ما تقوم به اليابان من تفريغ لمياه
محطة فوكوشيما في المحيط بـ"أخطر تجربة في تلويث المحيطات".
وبدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، مشغّلة المحطة، في تصريف جزء من 1.34 مليون طن من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغسطس، على الرغم من الاحتجاجات في الداخل وفي المنطقة. وحظرت الصين جميع المأكولات البحرية من اليابان بسبب مخاوف من التلوث الإشعاعي.