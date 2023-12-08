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https://sputnikarabic.ae/20231208/نفوق-جماعي-للأسماك-على-سواحل-اليابان-فيديو-1083881586.html
نفوق جماعي للأسماك على سواحل اليابان... فيديو
نفوق جماعي للأسماك على سواحل اليابان... فيديو
تناقل رواد لوسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر نفوق مليارات الأسماك في اليابان جراء التخلص من النفايات النووية في المياه في فوكوشيما. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T12:37+0000
2023-12-08T12:37+0000
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وتظهر اللقطات مليارات من الأسماك الميتة تطفو على المياه بالقرب من الشاطئ، بعد أن بدأت طوكيو في إطلاق النفايات النووية من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في أغسطس/آب 2023.وفي وقت سابق، وصف خبير الطاقة النووية أليكسي أنبيلوغوف، ما تقوم به اليابان من تفريغ لمياه محطة فوكوشيما في المحيط بـ"أخطر تجربة في تلويث المحيطات".وبدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، مشغّلة المحطة، في تصريف جزء من 1.34 مليون طن من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغسطس، على الرغم من الاحتجاجات في الداخل وفي المنطقة. وحظرت الصين جميع المأكولات البحرية من اليابان بسبب مخاوف من التلوث الإشعاعي.
https://sputnikarabic.ae/20231104/روسيا-ترصد-وجود-مواد-ضارة-في-البحر-قرب-اليابان-بعد-إطلاق-مياه-محطة-فوكوشيما-النووية-1082798970.html
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

نفوق جماعي للأسماك على سواحل اليابان... فيديو

12:37 GMT 08.12.2023
© AFP 2023 / JENS BUTTNERسمك الرنجة
سمك الرنجة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
© AFP 2023 / JENS BUTTNER
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تناقل رواد لوسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر نفوق مليارات الأسماك في اليابان جراء التخلص من النفايات النووية في المياه في فوكوشيما.
وتظهر اللقطات مليارات من الأسماك الميتة تطفو على المياه بالقرب من الشاطئ، بعد أن بدأت طوكيو في إطلاق النفايات النووية من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في أغسطس/آب 2023.
نشطاء بيئيون كوريون جنوبيون يؤدون عرضًا خلال احتجاجات في سيول ضد خطة اليابان لتصريف مياه فوكوشيما المشعة في البحر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات في 8 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
روسيا ترصد وجود مواد ضارة في البحر قرب اليابان بعد إطلاق مياه محطة "فوكوشيما" النووية
4 نوفمبر, 08:51 GMT
وفي وقت سابق، وصف خبير الطاقة النووية أليكسي أنبيلوغوف، ما تقوم به اليابان من تفريغ لمياه محطة فوكوشيما في المحيط بـ"أخطر تجربة في تلويث المحيطات".
وبدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، مشغّلة المحطة، في تصريف جزء من 1.34 مليون طن من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغسطس، على الرغم من الاحتجاجات في الداخل وفي المنطقة. وحظرت الصين جميع المأكولات البحرية من اليابان بسبب مخاوف من التلوث الإشعاعي.
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