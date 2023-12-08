https://sputnikarabic.ae/20231208/وزير-فلسطيني-منظمة-التحرير-لن-تكون-مع-إقصاء-حماس-وسياسة-واشنطن-لم-تجلب-السلام-للمنطقة-1083876050.html
وزير فلسطيني: منظمة "التحرير" لن تكون مع إقصاء "حماس" وسياسة واشنطن لم تجلب السلام للمنطقة
وزير فلسطيني: منظمة "التحرير" لن تكون مع إقصاء "حماس" وسياسة واشنطن لم تجلب السلام للمنطقة
رفض وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني القول بأن السلطة الفلسطينية غارقة ويعاد تعويمها، لافتاً إلى أن الانقسام الداخلي الحاصل منذ 16 عاماً... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T09:51+0000
2023-12-08T09:51+0000
2023-12-08T09:51+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/0d/1047499013_0:30:601:368_1920x0_80_0_0_3b9548762b36f1cf4b02726632176e6f.jpg
قال مجدلاني لـ"سبوتنك": "الحل المنطقي والوحيد هو السلام الفلسطيني من خلال تأمين حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) وعاصمتها القدس الشرقية".ورغم انتقاده محاولة قيام حركة حماس بالعودة إلى مفاوضات حل الدولتين ومسار سياسي جديد، أكد أن منظمة التحرير الفلسطينية لن تكون مع إقصاء الحركة أو أي حل يؤدي إلى تدميرها وترحب بها كجزء من الحركة الوطنية الفلسطينية، في حال قررت حماس مراجعة رؤيتها بما يتفق مع منظمة التحرير.وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن وجود فجوة بين الموقف الأمريكي والحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو الذي يصرّ على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وعدم قيام دولة فلسطينية، لافتاً إلى أن نتنياهو يسير تحت شعار البقاء في السلطة لأنه وحده القادر على منع قيام دولة فلسطينية كونها تشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل، كما يسوق.وقال: "لن نتعامل مع الحركة إلا من خلال التنافس السياسي المشروع لكن اليوم الإشكالية هي إنها تواجه مشكلة كبيرة مع المجتمع الدولي على الأخص مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر الحركة إرهابية"، داعيا حركة حماس إلى إعادة النظر في مواقفها وسياستها للعودة إلى الحياة السياسية والمجتمعية الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20231208/حماس-اعتقال-جيش-الاحتلال-للمدنيين-جريمة-صهيونية-1083870021.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/0d/1047499013_34:0:565:398_1920x0_80_0_0_fc869723b8bfe62a826d9ca4138a51e1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
وزير فلسطيني: منظمة "التحرير" لن تكون مع إقصاء "حماس" وسياسة واشنطن لم تجلب السلام للمنطقة
رفض وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني القول بأن السلطة الفلسطينية غارقة ويعاد تعويمها، لافتاً إلى أن الانقسام الداخلي الحاصل منذ 16 عاماً كان مدعوماً من عدة دول وأبرزها إسرائيل، مشددا على ضرورة إعادة المسار السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
قال مجدلاني لـ"سبوتنك": "الحل المنطقي والوحيد هو السلام الفلسطيني من خلال تأمين حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف: "تجربة الولايات المتحدة في السنوات الماضية قامت على أساس سلام إقليمي من خلال دمج إسرائيل في النظام الإقليمي العربي عبر الاتفاقيات الإبراهيمية التي لم تجلب لا الأمن ولا السلام لإسرائيل ولا للمنطقة".
ورغم انتقاده محاولة قيام حركة حماس بالعودة إلى مفاوضات حل الدولتين ومسار سياسي جديد، أكد أن منظمة التحرير الفلسطينية لن تكون مع إقصاء الحركة أو أي حل يؤدي إلى تدميرها وترحب بها كجزء من الحركة الوطنية الفلسطينية، في حال قررت حماس مراجعة رؤيتها بما يتفق مع منظمة التحرير.
وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن وجود فجوة بين الموقف الأمريكي والحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو الذي يصرّ على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وعدم قيام دولة فلسطينية، لافتاً إلى أن نتنياهو يسير تحت شعار البقاء في السلطة لأنه وحده القادر على منع قيام دولة فلسطينية كونها تشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل، كما يسوق.
ووفقا للمجدلاني فإن المطلوب من حركة حماس أن تبدي المراجعة المطلوبة وتقترب من منظمة التحرير الفلسطينية لأن تكون مؤهلة للدخول بالعملية السياسية المستقبلية بنهاية الحرب على غزة.
وقال: "لن نتعامل مع الحركة إلا من خلال التنافس السياسي المشروع لكن اليوم الإشكالية هي إنها تواجه مشكلة كبيرة مع المجتمع الدولي على الأخص مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر الحركة إرهابية"، داعيا حركة حماس إلى إعادة النظر في مواقفها وسياستها للعودة إلى الحياة السياسية والمجتمعية الفلسطينية.