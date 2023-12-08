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https://sputnikarabic.ae/20231208/وكالة-قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-على-حي-الشجاعية-شرقي-غزة-1083864070.html
وكالة: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي غزة
وكالة: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي غزة
أفادت وكالة الأنباؤ الفلسطينية "وفا" بمقتل عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، كما أصيب العشرات، في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T04:01+0000
2023-12-08T04:01+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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كما تواصل القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، خاصة على المناطق الشرقية في مدينة خان يونس، وعلى شواطئ مدينة رفح، جنوب القطاع، فيما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المناطق الوسطى في قطاع غزة بعدة غارات، وفقا لوكالة وفا.هذا وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وبدأ سريانها صباح 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وامتدت بالمجمل لسبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.
https://sputnikarabic.ae/20231208/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-قصف-إسرائيلي-لا-يتوقف-على-جنوب-قطاع-غزة-1083862890.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

وكالة: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي غزة

04:01 GMT 08.12.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abedتجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رد فعل فلسطيني بينما يتفقد الناس أنقاض مبنى دمر في غارات جوية إسرائيلية على مخيم رفح للاجئين في جنوب قطاع غزة في 1 ديسمبر 2023
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رد فعل فلسطيني بينما يتفقد الناس أنقاض مبنى دمر في غارات جوية إسرائيلية على مخيم رفح للاجئين في جنوب قطاع غزة في 1 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed
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أفادت وكالة الأنباؤ الفلسطينية "وفا" بمقتل عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، كما أصيب العشرات، في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
كما تواصل القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، خاصة على المناطق الشرقية في مدينة خان يونس، وعلى شواطئ مدينة رفح، جنوب القطاع، فيما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المناطق الوسطى في قطاع غزة بعدة غارات، وفقا لوكالة وفا.
هذا وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وبدأ سريانها صباح 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وامتدت بالمجمل لسبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح، 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي لا يتوقف على جنوب قطاع غزة
00:10 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.
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