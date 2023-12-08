https://sputnikarabic.ae/20231208/يوم-ناري-تعيشه-القواعد-الأمريكية-شرقي-سوريا-1083894228.html

يوم ناري تعيشه القواعد الأمريكية شرقي سوريا

يوم ناري تعيشه القواعد الأمريكية شرقي سوريا

هزت، مساء اليوم الجمعة، سلسلة انفجارات متزامنة 3 قواعد عسكرية للجيش الأمريكي في منطقتي "الرميلان" و"الشدادي" النفطيتين في ريف محافظة الحسكة، وفي ريف دير الزور... 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T17:52+0000

2023-12-08T17:52+0000

2023-12-08T18:06+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/04/1081645484_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_88e31bc44518c73c8c0407ab67f703dc.jpg

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، أن قصفا صاروخيا، وللمرة الثانية خلال الساعات الماضية، تعرضت له إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا، قاعدة "خراب الجير" عند مثلث الحدود السورية - العراقية – التركية، وهو الهجوم رقم 11 خلال الــ60 يومًا الماضية".‍‍وتابع المراسل أن "أصوات الانفجارات سمعت بشكل واضح في أرجاء المنطقة، التي تشهد تحليقًا مكثفًا للطيران المروحي والمسيّر التابع للجيش الأمريكي، مع استنفار كبير للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي، مع قيام الجيش الأمريكي بتسيير منطاد حراري للتجسس والمراقبة في سماء القاعدة".‍‍وفي السياق ذاته، أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، أن "انفجارا وقع داخل قاعدة الجيش الأمريكي في مديرية حقول الجبسة في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة، بعدها سمع صوت مكبرات الصوت وصفارات الإنذار مع أنباء عن استهداف صاروخي للقاعدة".وبالتزامن، تعرضت قاعد الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، مساء اليوم الجمعة، لهجوم برشقة صاروخية أصابت منطقة سكن الجنود الأمريكيين في المدينة العمالية (المدينة الخضراء) بشكل مباشر.يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو مايسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ، انطلاقًا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً الى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الشهرين إلى أكثر من 80 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20231206/مراسل-سبوتنيك-دوي-سلسلة-انفجارات-داخل-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا-1083821513.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية