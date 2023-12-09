إعلام: الصراع الأوكراني يدخل مرحلة جديدة
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
© Sputnik . Valery Melnikov/
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ذكرت صحيفة صينية، اليوم السبت، أن الصراع الأوكراني ينتقل إلى المرحلة التالية، حيث يمكن أن تبدأ مفاوضات السلام الجديدة.
وكتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية: "بما أن الهجوم المضاد الجديد غير مرجح بسبب التكاليف المالية والمادية والاستراتيجية الضخمة، فمن الممكن أن تفتح نافذة لاستئناف مفاوضات السلام قريبًا".
وأضاف كاتب المقال: "الخلافات في الكونغرس الأمريكي بشأن مسألة تمويل أوكرانيا تزيد من فرص نفاد المساعدات الأمريكية بالكامل قريبًا".
ويشار إلى أنه حتى القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، اعترف بوصول الوضع إلى طريق مسدود، على الرغم من محاولة تنفيذ هجوم مضاد، ولم تتوقع أوكرانيا وشركاؤها الغربيون مثل هذه النتيجة، الأمر الذي أدى إلى سلسلة من الحسابات الاستراتيجية الخاطئة.
وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، يوم أمس الجمعة، بأنه لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتكتل الجمهوريين في الكونغرس (السلطة التشريعية) للاتفاق على مساعدات جديدة لأوكرانيا.
وقال كيربي، للصحفيين عندما سئل عن التقدم المحرز في المفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن الاتفاق على مساعدة جديدة لأوكرانيا: "ليس لدي أي تقدم للحديث عنه".
وحذر البيت الأبيض، هذا الأسبوع، المشرعين الأمريكيين، من أن الأموال المخصصة إلى أوكرانيا، ستنفد قبل نهاية هذا العام.
وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونغرس، مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا.
وصوّت مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية لصالح دعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع هذه المبادرة، وذكر بايدن، أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا، إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها وعلى رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.