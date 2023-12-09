https://sputnikarabic.ae/20231209/إعلام-الصراع-الأوكراني-يدخل-مرحلة-جديدة--1083924046.html

إعلام: الصراع الأوكراني يدخل مرحلة جديدة

إعلام: الصراع الأوكراني يدخل مرحلة جديدة

ذكرت صحيفة صينية، اليوم السبت، أن الصراع الأوكراني ينتقل إلى المرحلة التالية، حيث يمكن أن تبدأ مفاوضات السلام الجديدة. 09.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-09T15:42+0000

2023-12-09T15:42+0000

2023-12-09T15:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وكتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية: "بما أن الهجوم المضاد الجديد غير مرجح بسبب التكاليف المالية والمادية والاستراتيجية الضخمة، فمن الممكن أن تفتح نافذة لاستئناف مفاوضات السلام قريبًا".وأضاف كاتب المقال: "الخلافات في الكونغرس الأمريكي بشأن مسألة تمويل أوكرانيا تزيد من فرص نفاد المساعدات الأمريكية بالكامل قريبًا".وقال كيربي، للصحفيين عندما سئل عن التقدم المحرز في المفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن الاتفاق على مساعدة جديدة لأوكرانيا: "ليس لدي أي تقدم للحديث عنه".وحذر البيت الأبيض، هذا الأسبوع، المشرعين الأمريكيين، من أن الأموال المخصصة إلى أوكرانيا، ستنفد قبل نهاية هذا العام.وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونغرس، مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231209/دبابات-تي-80-الروسية-تدمر-تجمعات-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك--1083901712.html

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