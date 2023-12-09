https://sputnikarabic.ae/20231209/إعلام-كابوس-زيلينسكي-بدأ-يتحقق-1083919461.html

إعلام: "كابوس" زيلينسكي بدأ يتحقق

إعلام: "كابوس" زيلينسكي بدأ يتحقق

ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، أن "كابوس" الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بشأن وقف الدعم من الحلفاء الغربيين بدأ يتحقق. 09.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-09T14:03+0000

2023-12-09T14:03+0000

2023-12-09T14:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7dcf7bf0ac1784cfa2e3969b4d23d200.jpg

وكتبت صحيفة "فاينينشال تايمز" البريطانية، أن "أكثر ما يقلق كييف هو أن الدعم لأوكرانيا (الذي كان في السابق مسألة إجماع واسع النطاق بين الأحزاب) أصبح ورقة مساومة سياسية على جانبي المحيط الأطلسي".وقال جاكوب كيركيجارد، الباحث في صندوق "مارشال" الألماني، في بروكسل، للصحيفة: "لم تعد أوكرانيا شيئًا خاصًا، ولم يعد يُنظر إليها على أنها قضية أمن قومي ذات أهمية أساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة الأمريكية".وقال كيربي، للصحفيين عندما سئل عن التقدم المحرز في المفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن الاتفاق على مساعدة جديدة لأوكرانيا: "ليس لدي أي تقدم للحديث عنه".وحذر البيت الأبيض، هذا الأسبوع، المشرعين الأمريكيين، من أن الأموال المخصصة إلى أوكرانيا، ستنفد قبل نهاية هذا العام.وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونغرس، مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها وعلى رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231209/موسكو-تحدد-شروط-السلام-الدائم-في-أوكرانيا-1083919277.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا