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https://sputnikarabic.ae/20231209/الجيش-الإسرائيلي-قصفنا-أهدافا-لـحزب-الله-داخل-لبنان-من-بينها-مقار-قيادة-عملياتية-1083905724.html
الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا لـ"حزب الله" داخل لبنان من بينها مقار قيادة عملياتية
الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا لـ"حزب الله" داخل لبنان من بينها مقار قيادة عملياتية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل الليلة الماضية. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T08:36+0000
2023-12-09T08:36+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "رد على مصادر النيران"، مشيرا إلى "قصف أهداف لحزب الله داخل لبنان، من بينها مقار قيادة عملياتية".وأعلن "حزب الله" اللبناني، ليل الجمعة/ السبت، قصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان خلال الساعات الماضية.وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة، إنه استهدف، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث "قصف صباحاً موقع مسكاف عام الإسرائيلي، وعند الظهيرة استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة مرتين على التوالي، بالإضافة لموقع العباد وإصابته إصابة مباشرة".وأضاف الحزب أنه قصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف مربض خربة ماعر وموقع الراهب، وثكنة ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة المناسبة وإصابها إصابة مباشرة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231209/انتقادات-عربية-ودولية-لـالفيتو-الأمريكي-ضد-مشروع-قرار-يطالب-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1083903641.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم

الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا لـ"حزب الله" داخل لبنان من بينها مقار قيادة عملياتية

08:36 GMT 09.12.2023
© Sputnik . ABDUL KADER AL BAYالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
© Sputnik . ABDUL KADER AL BAY
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل الليلة الماضية.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "رد على مصادر النيران"، مشيرا إلى "قصف أهداف لحزب الله داخل لبنان، من بينها مقار قيادة عملياتية".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، ليل الجمعة/ السبت، قصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان خلال الساعات الماضية.
وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة، إنه استهدف، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث "قصف صباحاً موقع مسكاف عام الإسرائيلي، وعند الظهيرة استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة مرتين على التوالي، بالإضافة لموقع العباد وإصابته إصابة مباشرة".
وأضاف الحزب أنه قصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف مربض خربة ماعر وموقع الراهب، وثكنة ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة المناسبة وإصابها إصابة مباشرة.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
انتقادات عربية ودولية لـ"الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
07:54 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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