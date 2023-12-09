https://sputnikarabic.ae/20231209/الجيش-الروسي-يقدم-مساعدات-غذائية-لمئات-العائلات-في-محافظة-الحسكة-شرقي-سوريا-1083927637.html

الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية لمئات العائلات في محافظة الحسكة شرقي سوريا

الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية لمئات العائلات في محافظة الحسكة شرقي سوريا

أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم السبت، بأن القوات الروسية العاملة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، قدمت سلالا غذائية لعدد كبير من المدنيين في مدينة... 09.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-09T18:57+0000

2023-12-09T18:57+0000

2023-12-09T18:57+0000

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وأوضح مراسل "سبوتنيك"، بأن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية، نقلت عبر قاعدتها في مدينة القامشلي، مجموعة كبيرة من السلال الغذائية والطحين ووزعتها على 750 أسرة في مدينة الحسكة وضواحيها، من الأسر الأشد فقرًا.وأشار نائب المحافظ إلى أن "هذه المساعدات لها عدة دلالات واضحة، منها وقوف الشعب الروسي مع الشعب السوري بما يعانيه من حصار أمريكي جائر بشكل عام، ومحافظة الحسكة بشكل خاص، وهي التي تعاني من وجود احتلاليين الأمريكي والتركي".وتابع الشمهود: "نقدم كل الشكر للحلفاء الروس، شعبًا وجيشًا وقيادة، لوقوفهم الدائم مع الشعب السوري ضد الإرهاب وضد الحصار الغربي الأمريكي الجائر على الشعب السوري".بدوره، قال عضو المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة للشؤون الاجتماعية، خضر الأسيود، لـ"سبوتنيك": "مع قدوم موسم الشتاء، قامت القوات الروسية بنقل كميات كبيرة من السلال الغذائية لسكان مدينة الحسكة وتم توزيعها بإشراف لجنة الإغاثة الفرعية بالمحافظة".وعبّر عدد من سكان مدينة الحسكة من جميع المكونات الاجتماعية عن شكرهم لروسيا الاتحادية على هذه اللفتة الإنسانية، معتبرين أنها تؤكد العلاقات الوطيدة الطيبة التي تجمع الشعبين السوري والروسي، عبر تاريخهما الطويل في مواجهة الغطرسة الغربية.وكانت القوات الروسية، قد وزعت قبل أيام، أحذية وملابس شتوية على سكان قرية طرطب وقرطاسية تعليمية لـ63 طالب وطالبة من أبناء قرية ملوك سراي في ريف مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، في مدرستهم الريفية، تضمنت دفاتر وأقلام وحقائب وأدوات دراسية متنوعة، كما وزعت أيضًا 300 سلة غذائية وقدمت مساعدات طبية لأهالي قرية العويجة بريف القامشلي الجنوبي.وكان مركز القوات الروسية في مدينة القامشلي، قد وزع مساعدات إغاثية وأجرى فحوصات طبية لمجموعة كبيرة من سكان القرى في ريف المدينة، على مدى السنوات والأشهر الماضية.

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أخبار سوريا اليوم, المساعدات الإنسانية, العالم العربي, روسيا