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https://sputnikarabic.ae/20231209/الرئاسة-المصرية-السيسي-وبوتين-يتفقان-على-مواصلة-الجهود-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1083911245.html
الرئاسة المصرية: السيسي وبوتين يتفقان على مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار في غزة
الرئاسة المصرية: السيسي وبوتين يتفقان على مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار في غزة
أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، تواصلا هاتفيا وبحثا تطورات الأوضاع في قطاع غزة. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T11:28+0000
2023-12-09T11:28+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
مصر
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وأضافت الرئاسة المصرية أن الرئيسين اتفقا على مواصلة الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأعلنت اسرائيل من جانبها، في وقت سابق، أن العمليات العسكرية في قطاع غزة سوف تستمر حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، لافتا إلى وجود خلافات مع واشنطن حول مدة الحرب.وحسبما أفاد موقع "I24"، أمس الجمعة، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى 3 إلى 4 أسابيع إضافية لاستكمال العملية البرية في مدينة خان يونس في قطاع غزة وإطار زمني مماثل لاستكمال المرحلة الأولى من الحرب.وأضاف المسؤول أن "الجانبين على خلاف على مدة شهر حول مدة الحرب" دون الخوض في تفاصيل.
https://sputnikarabic.ae/20231209/القسام-تعلن-استهداف-غرف-القيادة-الإسرائيلية-في-المحور-الجنوبي-لمدينة-غزة-1083910980.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, روسيا, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, روسيا, العالم العربي

الرئاسة المصرية: السيسي وبوتين يتفقان على مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

11:28 GMT 09.12.2023
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
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أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، تواصلا هاتفيا وبحثا تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وأضافت الرئاسة المصرية أن الرئيسين اتفقا على مواصلة الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت الرئاسة المصرية أن الرئيسين أكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني خلال غارة إسرائيلية قبل وقت قصير من بدء هدنة تستمر أربعة أيام بين إسرائيل وحماس، 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
"القسام" تعلن استهداف "غرف القيادة" الإسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة
11:15 GMT
وأعلنت اسرائيل من جانبها، في وقت سابق، أن العمليات العسكرية في قطاع غزة سوف تستمر حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، لافتا إلى وجود خلافات مع واشنطن حول مدة الحرب.
وحسبما أفاد موقع "I24"، أمس الجمعة، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى 3 إلى 4 أسابيع إضافية لاستكمال العملية البرية في مدينة خان يونس في قطاع غزة وإطار زمني مماثل لاستكمال المرحلة الأولى من الحرب.
وأشار الموقع نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن "الولايات المتحدة لم تمنح إسرائيل مهلة محددة، لكن واشنطن أبلغت تل أبيب أن الوقت ينفد".
وأضاف المسؤول أن "الجانبين على خلاف على مدة شهر حول مدة الحرب" دون الخوض في تفاصيل.
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