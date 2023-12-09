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https://sputnikarabic.ae/20231209/الشوارع-شبه-خالية-في-طرابلس-بعد-تحذير-الحكومة-من-الطقس-صور-1083921055.html
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس... صور وفيديو
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس... صور وفيديو
رصدت "سبوتنيك" حركة الشوارع الرئيسية بوسط العاصمة طرابلس، وذلك بعد أن حذرت حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الليبية طرابلس كافة المواطنين من المنخفض الجوي الذي... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T14:27+0000
2023-12-09T14:31+0000
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وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إنه على كافة المواطنون أخذ الحيطة والحذر، خاصة القاطنين في مسارات الاودية، والاماكن المنخفضة.كما ناشدت مديرية أمن طرابلس كافة المواطنين، بضرورة عدم الخروج من منازلهم خلال الساعات القادمة إلا للضرورة، بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة، والتي من المتوقع ارتفاع كميتها في الساعات المقبلة. كذلك أصدرت وزارة الصحة الليبية، تعليماتها للمستشفيات والمراكز الطبية، ومركز طب الطوارئ والدعم، وجهاز الإسعاف والطوارئ، وإدارتي الطوارئ الصحية والشؤون الطبية، برفع حالة التأهب القصوى، خاصة في المناطق الساحلية والجبل الأخضر والجبل الغربي، وتفعيل خطة الاستجابة الطارئة، وتأمين الفرق الطبية اللازمة، وتوفير كافة الاحتياجات داخل أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات بالمناطق المستهدفة.وفي سياق متصل، حث الهلال الأحمر الليبي سكان طرابلس على "أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة العامة"، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة، حسب التوقعات الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية. وقال الهلال الأحمر في بيان له: "من المهم أن تبقوا في أماكن آمنة وتجنبوا المناطق المنخفضة والأودية"، وتابع: "إذا كنتم في حاجة إلى المساعدة أو تواجهون أي طارئ، يرجى التواصل معنا عبر بريد الصفحة أو أرقام غرفة الطوارئ الخاصة بنا".وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس، اليوم السبت، والتي خلّفت مستنقعات في عديد من المناطق بطرابلس، من بينها "جسر زناتة، وجسر 11 يونيو، وجسر الغرارات، وتحويرة البيفي، وجزيرة عودة الحياة، والإشارة الضوئية الجبس، والإشارة الضوئية التضامن، وجزيرة الدرن".ولفتت وزارة الداخلية الليبية، إلى أنه ""جاري العمل على شفط المياه من قبل شركة العامة للصرف الصحي، وشركة الخدمات العامة منذ ساعات الصباح الأولى، بالتنسيق مع غرفة الطوارئ".
https://sputnikarabic.ae/20231029/شاهد-عيان-يروي-لـسبوتنيك-كيف-تضررت-منطقة-الجبل-الأخضر-الليبية-بعد-إعصار-دانيال-صور-1082596625.html
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم, حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس... صور وفيديو

14:27 GMT 09.12.2023 (تم التحديث: 14:31 GMT 09.12.2023)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
رصدت "سبوتنيك" حركة الشوارع الرئيسية بوسط العاصمة طرابلس، وذلك بعد أن حذرت حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الليبية طرابلس كافة المواطنين من المنخفض الجوي الذي تشهده المنطقة الغربية، بدءا من اليوم السبت.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إنه على كافة المواطنون أخذ الحيطة والحذر، خاصة القاطنين في مسارات الاودية، والاماكن المنخفضة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
1/5
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
2/5
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
3/5
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
4/5
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
5/5
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
كما ناشدت مديرية أمن طرابلس كافة المواطنين، بضرورة عدم الخروج من منازلهم خلال الساعات القادمة إلا للضرورة، بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة، والتي من المتوقع ارتفاع كميتها في الساعات المقبلة.
كذلك أصدرت وزارة الصحة الليبية، تعليماتها للمستشفيات والمراكز الطبية، ومركز طب الطوارئ والدعم، وجهاز الإسعاف والطوارئ، وإدارتي الطوارئ الصحية والشؤون الطبية، برفع حالة التأهب القصوى، خاصة في المناطق الساحلية والجبل الأخضر والجبل الغربي، وتفعيل خطة الاستجابة الطارئة، وتأمين الفرق الطبية اللازمة، وتوفير كافة الاحتياجات داخل أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات بالمناطق المستهدفة.
وفي سياق متصل، حث الهلال الأحمر الليبي سكان طرابلس على "أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة العامة"، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة، حسب التوقعات الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
وقال الهلال الأحمر في بيان له: "من المهم أن تبقوا في أماكن آمنة وتجنبوا المناطق المنخفضة والأودية"، وتابع: "إذا كنتم في حاجة إلى المساعدة أو تواجهون أي طارئ، يرجى التواصل معنا عبر بريد الصفحة أو أرقام غرفة الطوارئ الخاصة بنا".
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وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس، اليوم السبت، والتي خلّفت مستنقعات في عديد من المناطق بطرابلس، من بينها "جسر زناتة، وجسر 11 يونيو، وجسر الغرارات، وتحويرة البيفي، وجزيرة عودة الحياة، والإشارة الضوئية الجبس، والإشارة الضوئية التضامن، وجزيرة الدرن".
ولفتت وزارة الداخلية الليبية، إلى أنه ""جاري العمل على شفط المياه من قبل شركة العامة للصرف الصحي، وشركة الخدمات العامة منذ ساعات الصباح الأولى، بالتنسيق مع غرفة الطوارئ".
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