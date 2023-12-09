https://sputnikarabic.ae/20231209/الكرملين-بوتين-يشكر-السيسي-على-التعاون-في-إيصال-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-1083917372.html
الكرملين: بوتين يشكر السيسي على التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
الكرملين: بوتين يشكر السيسي على التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، نتائج زيارته إلى الإمارات... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T12:44+0000
2023-12-09T12:44+0000
2023-12-09T12:44+0000
العالم العربي
روسيا
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأشار المكتب الإعلامي للكرملين في بيان، اليوم السبت، إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي".كما ذكر البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكر الرئيس المصري على مساعدته في إجلاء بعض الأسر من غزة، وكذلك توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمنى له التوفيق في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مصر".وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين، "ناقشا أيضًا قضايا التعاون المشترك الذي يتطور بنجاح كبير"، كما أعرب الجانبان عن "اهتمامهما بمواصلة تعزيزه في مختلف المجالات بطريقة ودية تقليدية على أساس مبادئ الشراكة الاستراتيجية". وأعلنت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، تواصلا هاتفيا وبحثا تطورات الأوضاع في قطاع غزة.وأضافت الرئاسة المصرية أن الرئيسين اتفقا على مواصلة الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231209/الرئيس-الفلسطيني-فيتو-أمريكا-على-قرار-مجلس-الأمن-يجعلها-شريكة-لإسرائيل-في-إبادة-الفلسطينيين--1083912452.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, روسيا, العدوان الإسرائيلي على غزة
الكرملين: بوتين يشكر السيسي على التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، نتائج زيارته إلى الإمارات والسعودية، وكذلك المفاوضات مع الرئيس الإيراني.
وأشار المكتب الإعلامي للكرملين في بيان، اليوم السبت، إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي".
وأوضح البيان أن "فلاديمير بوتين أعرب عن تفاؤله من رحلته الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك المفاوضات التي أجريت في موسكو مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
كما ذكر البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكر الرئيس المصري على مساعدته في إجلاء بعض الأسر من غزة، وكذلك توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمنى له التوفيق في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مصر".
وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين، "ناقشا أيضًا قضايا التعاون المشترك الذي يتطور بنجاح كبير"، كما أعرب الجانبان عن "اهتمامهما بمواصلة تعزيزه في مختلف المجالات بطريقة ودية تقليدية على أساس مبادئ الشراكة الاستراتيجية".
وأعلنت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، تواصلا هاتفيا
وبحثا تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وأضافت الرئاسة المصرية أن الرئيسين اتفقا على مواصلة الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.