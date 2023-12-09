https://sputnikarabic.ae/20231209/المدير-العام-لمستشفى-الأقصى-في-غزة-نشكر-الرئيس-بوتين-والشعب-الروسي-على-مساعداتهم-1083908335.html
المدير العام لمستشفى "الأقصى" في غزة: نشكر الرئيس بوتين والشعب الروسي على مساعداتهم
المدير العام لمستشفى "الأقصى" في غزة: نشكر الرئيس بوتين والشعب الروسي على مساعداتهم
شكر المدير العام لمستشفى "شهداء الأقصى" في قطاع غزة، إياد أبو زاهر، روسيا على المساعدات الطبية التي تقدمها للقطاع وسط شح كبير في الموارد. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T09:45+0000
2023-12-09T09:45+0000
2023-12-09T09:45+0000
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غزة – سبوتنيك. وقال أبو زاهر، في مقابلة لـ"سبوتنيك": "باسم الشعب الفلسطيني ووزارة الصحة ونيابة عني كمدير عام مجمع شهداء الأقصى الطبي، نشكر روسيا رئيسها وشعبها العظيم على تقديم المساعدة الطبية للقطاع".وأضاف: "تلقينا المساعدات الطبية الروسية التي استفادت منها المستشفيات في قطاع غزة، ولاقت استحسانا كبيرا في الوسط الطبي، لقد استفاد من هذه المساعدات الجريح الفلسطيني واستفادت منها المستشفيات في قطاع غزة في وزارة الصحة".وأشار أبو زاهر إلى أن المساعدات الطبية الروسية التي وصلت للقطاع بعد شح كبير في الموارد الطبية، قد ساهمت في إنقاذ حياة العديد من المرضى والجرحى.وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت عن تقديم عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، حملتها طائرات خاصة بالوزارة لمطار العريش في شمال شبه جزيرة سيناء.ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم تتوقف المعارك سوى لفترة 7 أيام هدنة تخللها تبادل أسرى ومعتقلين، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.فيما ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 17 ألف قتيل، 70% منهم من الأطفال والنساء.
https://sputnikarabic.ae/20231103/بوتين-يوجه-بإرسال-طائرتين-من-المساعدات-الإنسانية-والطبية-لسكان-غزة-فيديو-1082763102.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
المدير العام لمستشفى "الأقصى" في غزة: نشكر الرئيس بوتين والشعب الروسي على مساعداتهم
شكر المدير العام لمستشفى "شهداء الأقصى" في قطاع غزة، إياد أبو زاهر، روسيا على المساعدات الطبية التي تقدمها للقطاع وسط شح كبير في الموارد.
غزة – سبوتنيك. وقال أبو زاهر، في مقابلة لـ"سبوتنيك
": "باسم الشعب الفلسطيني ووزارة الصحة ونيابة عني كمدير عام مجمع شهداء الأقصى الطبي، نشكر روسيا رئيسها وشعبها العظيم على تقديم المساعدة الطبية للقطاع".
وأضاف: "تلقينا المساعدات الطبية الروسية التي استفادت منها المستشفيات في قطاع غزة، ولاقت استحسانا كبيرا في الوسط الطبي، لقد استفاد من هذه المساعدات الجريح الفلسطيني واستفادت منها المستشفيات في قطاع غزة في وزارة الصحة".
وأشار أبو زاهر إلى أن المساعدات الطبية الروسية التي وصلت للقطاع بعد شح كبير في الموارد الطبية، قد ساهمت في إنقاذ حياة العديد من المرضى والجرحى.
وشكر أبو زاهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية والشعب الروسي على المساعدات الطبية المقدمة لقطاع غزة.
وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت عن تقديم عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، حملتها طائرات خاصة بالوزارة لمطار العريش في شمال شبه جزيرة سيناء.
ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم تتوقف المعارك سوى لفترة 7 أيام هدنة تخللها تبادل أسرى ومعتقلين، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
فيما ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة
إلى 17 ألف قتيل، 70% منهم من الأطفال والنساء.