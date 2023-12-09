https://sputnikarabic.ae/20231209/حزب-الله-يعلن-استهداف-عدد-من-المواقع-التابعة-للجيش-الإسرائيلي-1083921410.html
"حزب الله" يعلن استهداف عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي
"حزب الله" يعلن استهداف عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهدافه ستة مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي، و"تحقيق إصابات مباشرة فيها". 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T14:40+0000
2023-12-09T14:40+0000
2023-12-09T14:52+0000
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وفي بيانات عدة متتالية، بدأت منذ صباح اليوم السبت، ذكر "حزب الله" اللبناني، أنه استهدف كلا من موقع المطلة وراميا والسماقة والبغدادي والعاصي وثكنة "بيرانيت"، وحقق "إصابات مباشرة للأهداف" المذكورة، بحسب قوله.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد إطلاق قذائف عدة من لبنان نحو إسرائيل، الليلة الماضية.وقال "حزب الله"، في بيانات منفصلة، إنه استهدف، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف صباحًا موقع مسكاف عام الإسرائيلي، وعند الظهيرة استهدف موقع "الرادار" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مرتين على التوالي، بالإضافة لموقع العباد وإصابته إصابة مباشرة، بحسب قوله.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231209/صاروخ-من-حزب-الله-يتسبب-باندلاع-حريق-ضخم-في-ثكنة-متات-الإسرائيلية-فيديو-1083912308.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار حزب الله, رصد عسكري, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار حزب الله, رصد عسكري, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
"حزب الله" يعلن استهداف عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي
14:40 GMT 09.12.2023 (تم التحديث: 14:52 GMT 09.12.2023)
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهدافه ستة مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي، و"تحقيق إصابات مباشرة فيها".
وفي بيانات عدة متتالية، بدأت منذ صباح اليوم السبت، ذكر "حزب الله" اللبناني، أنه استهدف كلا من موقع المطلة وراميا والسماقة والبغدادي والعاصي وثكنة "بيرانيت"، وحقق "إصابات مباشرة للأهداف" المذكورة، بحسب قوله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد إطلاق قذائف عدة من لبنان نحو إسرائيل، الليلة الماضية.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "رد على مصادر النيران"، مشيرًا إلى "قصف أهداف لحزب الله داخل لبنان، من بينها مقار قيادة عملياتية".
وقال "حزب الله"، في بيانات منفصلة، إنه استهدف، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف صباحًا موقع مسكاف عام الإسرائيلي، وعند الظهيرة استهدف موقع "الرادار" في مزارع شبعا
اللبنانية المحتلة، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مرتين على التوالي، بالإضافة لموقع العباد وإصابته إصابة مباشرة، بحسب قوله.
وأضاف الحزب أنه قصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف مربض خربة ماعر وموقع الراهب، وثكنة "ميتات" مقابل بلدة رميش، بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابات مباشرة، بحسب قوله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس
المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.