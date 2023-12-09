https://sputnikarabic.ae/20231209/حزب-الله-يقصف-8-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1083900347.html
"حزب الله" يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
"حزب الله" يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، ليل الجمعة/السبت، قصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان خلال الساعات الماضية. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T04:00+0000
2023-12-09T04:00+0000
2023-12-09T04:00+0000
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قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة، إنه استهدف، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف صباحاً موقع مسكاف عام الإسرائيلي، وعند الظهيرة استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة مرتين على التوالي، بالإضافة لموقع العباد وإصابته إصابة مباشرة.في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة مالكية قرب الحدود مع لبنان.من جانبها، ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف وادي حسن، وأطراف منطقة الجبين، كما طال القصف حديقة إيران في منطقة مارون الراس، واللبونة، والناقورة، وخراج الهبارية والفرديس وشعب القلب شبعا، وأطراف بلدة شيحين الشمالية في جنوب لبنان.وتتواصل المناوشات الحدودية بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي على خلفية التصعيد الجاري في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231209/وكالة-قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-على-خان-يونس-ورفح-فيديو-1083900111.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, جزب الله, العالم العربي, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار لبنان, جزب الله, العالم العربي, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
"حزب الله" يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، ليل الجمعة/السبت، قصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان خلال الساعات الماضية.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة، إنه استهدف، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف صباحاً موقع مسكاف عام الإسرائيلي، وعند الظهيرة استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا
اللبنانية المحتلة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة مرتين على التوالي، بالإضافة لموقع العباد وإصابته إصابة مباشرة.
وأضاف الحزب أنه قصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف مربض خربة ماعر وموقع الراهب، وثكنة ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة مالكية قرب الحدود مع لبنان.
من جانبها، ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف وادي حسن، وأطراف منطقة الجبين، كما طال القصف حديقة إيران في منطقة مارون الراس، واللبونة، والناقورة، وخراج الهبارية والفرديس وشعب القلب شبعا، وأطراف بلدة شيحين الشمالية في جنوب لبنان.
وتتواصل المناوشات الحدودية بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي على خلفية التصعيد الجاري في قطاع غزة.