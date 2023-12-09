https://sputnikarabic.ae/20231209/حماس-محاولة-إسرائيل-تحرير-أسراها-بمغامرات-تؤكد-عدم-اكتراثها-بحياتهم-1083917565.html
"حماس": محاولة إسرائيل تحرير أسراها بمغامرات تؤكد عدم اكتراثها بحياتهم
"حماس": محاولة إسرائيل تحرير أسراها بمغامرات تؤكد عدم اكتراثها بحياتهم
قالت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، إن ما يتصوره "الاحتلال" عن إمكانية تحرير أسراه من خلال القيام بمغامرات غير محسوبة، يؤكد أنه لا يكترث لحياة الأسرى... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T12:59+0000
2023-12-09T12:59+0000
2023-12-09T12:59+0000
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وأضافت حماس في بيان أن "القوة الإسرائيلية التي حاولت الوصول لأحد الجنود الأسرى لدى القسام، استخدمت سيارة إسعاف تابعة لإحدى المؤسسات الإنسانية، في محاولة للتستر وراءها لتنفيذ عمليتها".وأكد البيان أن هذا الفعل "مخالفة فاضحة للقوانين الدولية، ترقى إلى جريمة حرب". حسبما أوردت وكالة "صفا".وأضاف أن هذا "يتطلب إدانة واضحة من المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية، واتخاذ ما يلزم لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه".كما أشاد البيان بإفشال كتائب "القسام" لمحاولة الجيش الإسرائيلي الوصول إلى أحد الأسرى لديها، وإيقاع قواته بين قتيل وجريح.وكانت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت في وقت سابق، أنها أحبطت محاولة لتحرير الجندي الأسير ساعر باروخ، مما أدى لمقتله. ونشرت "القسام"، مقطع فيديو سابق للجندي ساعر باروخ، قال فيه إنه "سقط في الأسر يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وبدوره، اعترف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، بفشله في إنقاذ محتجز لدى حركة حماس في قطاع غزة، وإصابة جنديين في العملية بجروح خطيرة.وأكد في بيان أن العمل بمختلف الطرق العملياتية والاستخبارية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، من أجل تحرير المختطفات والمختطفين وجمع المعلومات عنهم.
https://sputnikarabic.ae/20231208/حرب-الفيديوهات-الجيش-الإسرائيلي-يعترف-بفشل-عملية-تحرير-رهائن-في-قطاع-غزة-1083896092.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
"حماس": محاولة إسرائيل تحرير أسراها بمغامرات تؤكد عدم اكتراثها بحياتهم
قالت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، إن ما يتصوره "الاحتلال" عن إمكانية تحرير أسراه من خلال القيام بمغامرات غير محسوبة، يؤكد أنه لا يكترث لحياة الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وأضافت حماس في بيان أن "القوة الإسرائيلية التي حاولت الوصول لأحد الجنود الأسرى لدى القسام، استخدمت سيارة إسعاف تابعة لإحدى المؤسسات الإنسانية، في محاولة للتستر وراءها لتنفيذ عمليتها".
وأكد البيان أن هذا الفعل "مخالفة فاضحة للقوانين الدولية، ترقى إلى جريمة حرب". حسبما أوردت
وكالة "صفا".
وأضاف أن هذا "يتطلب إدانة واضحة من المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية، واتخاذ ما يلزم لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه".
كما أشاد البيان بإفشال كتائب "القسام" لمحاولة الجيش الإسرائيلي الوصول إلى أحد الأسرى لديها، وإيقاع قواته بين قتيل وجريح.
وكانت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت في وقت سابق، أنها أحبطت محاولة لتحرير الجندي الأسير ساعر باروخ
، مما أدى لمقتله.
ونشرت "القسام"، مقطع فيديو سابق للجندي ساعر باروخ، قال فيه إنه "سقط في الأسر يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبدوره، اعترف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، بفشله في إنقاذ محتجز
لدى حركة حماس في قطاع غزة، وإصابة جنديين في العملية بجروح خطيرة.
وأكد في بيان أن العمل بمختلف الطرق العملياتية والاستخبارية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، من أجل تحرير المختطفات والمختطفين وجمع المعلومات عنهم.