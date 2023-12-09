https://sputnikarabic.ae/20231209/دراسة-تغيير-بسيط-في-نمط-الحياة-يقي-الإنسان-من-كسور-الورك-1083922169.html

دراسة: تغيير بسيط في نمط الحياة يقي الإنسان من كسور الورك

دراسة: تغيير بسيط في نمط الحياة يقي الإنسان من كسور الورك

أظهرت دراسة أسترالية حديثة أن تنفيذ استراتيجيات بسيطة لتقوية العظام على مستوى المجتمع، قد يقلل بشكل كبير من كسور الورك. 09.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-09T15:06+0000

2023-12-09T15:06+0000

2023-12-09T15:06+0000

مجتمع

علوم

الصحة

منوعات

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وأشارت الدراسة إلى أن كسور الورك، خاصة عند كبار السن، تؤدي إلى رفع معدلات الوفيات بشكل كبير، في غضون عام من تعرضهم للكسرفي هذا الموضع من الجسم.وأضاف نغوين: "إن الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكسر في الورك، ويمكن للعلاج الدوائي أن يقلل من هذا الخطر بنسبة 50% تقريبًا، ومع ذلك، فإن غالبية كسور الورك تحدث لدى الأشخاص، الذين لا يعانون من هشاشة العظام".وقال البروفيسور نغوين: "بعض الأشخاص الذين يتبعون أنظمة دوائية أو ينخرطون في برامج تعديل نمط الحياة، ويلاحظون تغيرًا طفيفًا في كثافة المعادن في العظام، قد يعتقدون أن هذه التدابير ليس لها فائدة تذكر بالنسبة لهم. ومع ذلك، فحتى هذه التأثيرات الطفيفة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض كبير في خطر الإصابة بالكسور في المجتمع"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "سايتك ديلي" العلمية.وأشار نغوين، بالقول: "تشير النتائج أيضًا إلى أن تصنيف كثافة المعادن في العظام إلى هشاشة العظام أو عدم ترقق العظام ليس هو النهج الأمثل لتحديد الأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بالكسور".

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