https://sputnikarabic.ae/20231209/دلالة-التحذير-المصري-لإسرائيل-بتعطيل-العلاقات-إذا-تم-تهجير-الفلسطينيين-إلى-سيناء-1083923712.html
دلالة التحذير المصري لإسرائيل بتعطيل العلاقات إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
دلالة التحذير المصري لإسرائيل بتعطيل العلاقات إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مصر، وجّهت تحذيرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، من أنه "إذا توجه الفلسطينيون إلى سيناء، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T15:28+0000
2023-12-09T15:28+0000
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دلالة التحذير المصري لإسرائيل بتعطيل العلاقات إذا تم تهجير الفلسطينيين لسيناء
دلالة التحذير المصري لإسرائيل بتعطيل العلاقات إذا تم تهجير الفلسطينيين لسيناء
وقال موقع "أكسيوس"، إن "مسؤولين مصريين في الجيش وفي جهاز المخابرات، أبلغوا نظرائهم في الجيش الإسرائيلي والشاباك (الأمن الداخلي الإسرائيلي)، أنهم قلقون للغاية بشأن تداعيات العملية العسكرية جنوبي غزة، على مصر، مع استمرار نزوح المدنيين باتجاه معبر رفح الحدودي"، معربين عن قلقهم من أن تؤدي الأزمة إلى عبور آلاف الفلسطينيين للمعبر الحدودي ومحاولة العثور على مأوى في شبه جزيرة سيناء، بحسب الموقع.وأضاف المسؤولون المصريون، بحسب "أكسيوس"، أن "مثل هذا السيناريو يمكن أن يخلق أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين".وأشار الموقع إلى أن "مسؤولا أمريكيا، أكد أن المسؤولين المصريين حذروا من قطيعة مع إسرائيل، إذا حدث ذلك".وأشار إلى أن "القنوات الدبلوماسية تعمل على مسارات متعددة، لكن المشكلة الآن في الجانب الإسرائيلي، الذي يمعن تماما في تنفيذ مخططه بهذه الصورة غير المسبوقة، بما يمثل خطرا على العلاقات المصرية الإسرائيلية، بالفعل".وأوضح أن "التحذير المصري، موقف مهم ويجب أن يتطور لأن ما تفعله إسرائيل، عمليا، ينذر بأن التهجير يمكن أن يحدث عندما تضغط إسرائيل في لحظة ما وتقذف إلى مصر بمليون فلسطيني هائم على وجه، وبالتالي ترتبك مصر لأنها لا يمكن أن تطلق النار على الفلسطينيين، وعليه فإن هذا الموقف المصري الاستباقي مهم ويجب أن يتطور بحيث يتم منع وإحباط سياسات إسرائيل العلنية والخفية الرامية إلى قذف مشكلة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لتصبح قضية مصرية"، بحسب قوله.وأكد أن "الموقف المصري لم يتغير، فهناك ثوابت استطاع الرئيس السيسي، ومن خلفه الدبلوماسية المصرية، التأكيد عليها وهي رفض التهجير، لأن مخطط الآلة العسكرية الإسرائيلية هو المضي نحو تنفيذ المخطط الأمريكي وهو محاولة لتشكيل للمنطقة من جديد".واعتبر أن "ما حدث من مناهضة القوات الأمريكية في العراق، واستهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر، يؤكد إعلاء الكراهية للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، ومن ثم للأداة التي تنفذ هذه السياسيات وهي إسرائيل، ولهذا فإن استخدام مصر لهذا التلويح أمر متوقع من القاهرة، التي أثبتت لجميع المحافل الدولية أن لغة السلام هي الأعلى، لكن إذا اتجهت إسرائيل للعبث بالأمن القومي المصري فسيكون هناك تعامل مختلف من الإدارة المصرية".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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ملفات ساخنة, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, аудио
ملفات ساخنة, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, аудио
دلالة التحذير المصري لإسرائيل بتعطيل العلاقات إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مصر، وجّهت تحذيرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، من أنه "إذا توجه الفلسطينيون إلى سيناء، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل العلاقات بين القاهرة وتل أبيب".
وقال موقع "أكسيوس"، إن "مسؤولين مصريين في الجيش وفي جهاز المخابرات، أبلغوا نظرائهم في الجيش الإسرائيلي والشاباك (الأمن الداخلي الإسرائيلي)، أنهم قلقون للغاية بشأن تداعيات العملية العسكرية جنوبي غزة، على مصر، مع استمرار نزوح المدنيين باتجاه معبر رفح الحدودي"، معربين عن قلقهم من أن تؤدي الأزمة إلى عبور آلاف الفلسطينيين للمعبر الحدودي ومحاولة العثور على مأوى في شبه جزيرة سيناء، بحسب الموقع.
وأضاف المسؤولون المصريون، بحسب "أكسيوس"، أن "مثل هذا السيناريو يمكن أن يخلق أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين".
وأشار الموقع إلى أن "مسؤولا أمريكيا، أكد أن المسؤولين المصريين حذروا من قطيعة مع إسرائيل، إذا حدث ذلك".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال أستاذ العلوم السياسية، طارق فهمي، إن "هناك رسائل تم توجيهها إلى إسرائيل والولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية مباشرة، وعبر تصريحات مسؤولين مصريين، أهمهم وزير الدفاع المصري، الذي حدد أن هذا الأمر يرتبط بالأمن القومي المصري، وأنه خط أحمر".
وأشار إلى أن "القنوات الدبلوماسية تعمل على مسارات متعددة، لكن المشكلة الآن في الجانب الإسرائيلي، الذي يمعن تماما في تنفيذ مخططه بهذه الصورة غير المسبوقة، بما يمثل خطرا على العلاقات المصرية الإسرائيلية، بالفعل".
وأوضح مدير مركز "القدس للدراسات"، أحمد رفيق عوض، أنه "من الضروري أن تعرف إسرائيل، ومن ورائها أمريكا، أن مصر ضد التهجير لأنه سيضر بمصالح مصر وأمنها وأحوالها الداخلية، ولا يجب أن تحيل إسرائيل أعباء احتلالها لفلسطين وتقذف بها إلى مصر، وتجعل من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشكلة مصرية أو عربية".
وأوضح أن "التحذير المصري، موقف مهم ويجب أن يتطور لأن ما تفعله إسرائيل، عمليا، ينذر بأن التهجير يمكن أن يحدث عندما تضغط إسرائيل في لحظة ما وتقذف إلى مصر بمليون فلسطيني هائم على وجه، وبالتالي ترتبك مصر لأنها لا يمكن أن تطلق النار على الفلسطينيين، وعليه فإن هذا الموقف المصري الاستباقي مهم ويجب أن يتطور بحيث يتم منع وإحباط سياسات إسرائيل العلنية والخفية الرامية إلى قذف مشكلة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لتصبح قضية مصرية
"، بحسب قوله.
من جهته، أكد خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل، أن "مصر الآن تستخدم الدبلوماسية الخشنة في التعامل مع الموقف الإسرائيلي المتعنت، الذي يدعمه الموقف الأمريكي، والذي توج هذا التعنت باستخدام الفيتو في مجلس الأمن".
وأكد أن "الموقف المصري لم يتغير، فهناك ثوابت استطاع الرئيس السيسي، ومن خلفه الدبلوماسية المصرية، التأكيد عليها وهي رفض التهجير، لأن مخطط الآلة العسكرية الإسرائيلية هو المضي نحو تنفيذ المخطط الأمريكي
وهو محاولة لتشكيل للمنطقة من جديد".
واعتبر أن "ما حدث من مناهضة القوات الأمريكية في العراق، واستهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر، يؤكد إعلاء الكراهية للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، ومن ثم للأداة التي تنفذ هذه السياسيات وهي إسرائيل، ولهذا فإن استخدام مصر لهذا التلويح أمر متوقع من القاهرة، التي أثبتت لجميع المحافل الدولية أن لغة السلام هي الأعلى، لكن إذا اتجهت إسرائيل للعبث بالأمن القومي المصري فسيكون هناك تعامل مختلف من الإدارة المصرية".