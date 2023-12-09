https://sputnikarabic.ae/20231209/رئيس-الحكومة-المكلفة-من-البرلمان-الليبي-حكومة-الدبيبة-تمارس-أكبر-عمليات-فساد-مالي-وإداري--1083922044.html
رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي: حكومة الدبيبة تمارس أكبر عمليات فساد مالي وإداري
رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي: حكومة الدبيبة تمارس أكبر عمليات فساد مالي وإداري
شارك رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، اليوم السبت، في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي عُقد بمقر مجلس النواب في مدينة... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
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وأكد حماد خلال كلمته التي القاها أمام المجلس، أن "ليبيا وقّعت على الاتفافية الدولية لمكافحة الفساد منذ العام 2003، وأصدرت القوانين التي تجرم الفساد وغيرها من القوانين العقابية، وأنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عام 2014، التي تتبع البرلمان بصفته التشريعية"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.واستنكر حماد "وجود هيئات أخرى، تتبع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ومغتصبة السلطة، رغم إهدارها أكثر من 180 مليار دينار"، حسب تصريحه. وأبدى حماد استغرابه من "انحياز البعثة الأممية، لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي انتهت ولايتها قانونا، وتمارس أكبر عمليات فساد مالي وإداري، ما يتسبب في إطالة أمد الصراع والشقاق بين الليبيين، مستخدمة في ذلك كل ما أمكنها من سلوكيات، تتمثل في الفساد وشراء الذمم بأموال الشعب الليبي"، بحسب قوله. ولم يستبعد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، "امتداد هذا الفساد لكل من يعاونهم، سواء بالدعم الدولي أو المحلي، لتحقيق هدفهم الأول والأخير، وهو الاستمرار في اغتصاب السلطة مهما كلف الأمر، حسب وصفه، مؤكدا أن حكومته بكافة وزاراتها وهيئاتها تخضع لموازين الأجهزة الرقابية والمحاسبية والقضائية.
https://sputnikarabic.ae/20231029/ليبيا-الحكومة-المكلفة-من-البرلمان-تتهم-حكومة-الدبيبة-بـالاستغلال-السياسي-لكارثة-دانيال-1082586541.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي: حكومة الدبيبة تمارس أكبر عمليات فساد مالي وإداري
شارك رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، اليوم السبت، في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي عُقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.
وأكد حماد خلال كلمته التي القاها أمام المجلس، أن "ليبيا وقّعت على الاتفافية الدولية لمكافحة الفساد منذ العام 2003، وأصدرت القوانين التي تجرم الفساد وغيرها من القوانين العقابية، وأنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عام 2014، التي تتبع البرلمان بصفته التشريعية"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
واستنكر حماد "وجود هيئات أخرى، تتبع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ومغتصبة السلطة، رغم إهدارها أكثر من 180 مليار دينار"، حسب تصريحه.
وأبدى حماد استغرابه من "انحياز البعثة الأممية، لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي انتهت ولايتها قانونا، وتمارس أكبر عمليات فساد مالي وإداري، ما يتسبب في إطالة أمد الصراع والشقاق بين الليبيين، مستخدمة في ذلك كل ما أمكنها من سلوكيات، تتمثل في الفساد وشراء الذمم بأموال الشعب الليبي"، بحسب قوله.
ولم يستبعد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، "امتداد هذا الفساد لكل من يعاونهم، سواء بالدعم الدولي أو المحلي، لتحقيق هدفهم الأول والأخير، وهو الاستمرار في اغتصاب السلطة مهما كلف الأمر، حسب وصفه، مؤكدا أن حكومته بكافة وزاراتها وهيئاتها تخضع لموازين الأجهزة الرقابية والمحاسبية والقضائية.