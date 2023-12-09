https://sputnikarabic.ae/20231209/سكان-الحسكة-يصابون-بالذعر-جراء-مناورات-جوية-للجيش-الأمريكي-في-أجواء-المدنية-1083925420.html
سكان الحسكة يصابون بالذعر جراء مناورات جوية للجيش الأمريكي في أجواء المدنية
سكان الحسكة يصابون بالذعر جراء مناورات جوية للجيش الأمريكي في أجواء المدنية
أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، اليوم السبت، بسماع أصوات تحليق مروحيات أمريكية، ولفترة زمنية طويلة، في سماء مدينة الحسكة وعلى علو منخفض، جراء مناورات... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T16:48+0000
2023-12-09T16:48+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في الحسكة، أن "مروحيتين أمريكيتين أجريا تحليقًا دائريا مكثفًا، اليوم السبت 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في سماء مدينة الحسكة، بهدف إثارة الخوف والذعر في نفوس المدنيين، في ضوء تزايد عدد الهجمات الصاروخية، التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في ريف المحافظة".واستخدمت في المناورات الذخيرة الحية وتم ضرب أهداف وهمية في سماء المنطقة ومحيط القاعدة، التي تعرضت خلال الأيام الأخيرة لهجومين عبر الطائرات المسيرة الانتحارية.يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو مايسمى بقوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقًا من قاعدة التنف بريف حمص على الحدود السورية- الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولًا إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة ،تعرضت خلال الشهرين الماضيين، إلى أكثر من 80 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلّفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20231209/أنصار-الله-تؤكد-مجددا-منعها-مرور-أي-سفينة-إلى-إسرائيل--1083925017.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
سكان الحسكة يصابون بالذعر جراء مناورات جوية للجيش الأمريكي في أجواء المدنية
16:48 GMT 09.12.2023 (تم التحديث: 17:01 GMT 09.12.2023)
أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، اليوم السبت، بسماع أصوات تحليق مروحيات أمريكية، ولفترة زمنية طويلة، في سماء مدينة الحسكة وعلى علو منخفض، جراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية جرت في قاعدة "قسرك"، ما أثار الذعر لدى سكان المدينة الواقعة شمال شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في الحسكة، أن "مروحيتين أمريكيتين أجريا تحليقًا دائريا مكثفًا، اليوم السبت 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في سماء مدينة الحسكة، بهدف إثارة الخوف والذعر في نفوس المدنيين، في ضوء تزايد عدد الهجمات الصاروخية، التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في ريف المحافظة".
وأفاد المراسل بأن التحليق المروحي استمر لساعات عدة، تزامن مع إطلاق القوات الأمريكية مناورة عسكرية مشتركة مع قوات النخبة في قوات "قسد" الموالية لها ضمن قاعدة "قسرك" التابعة لناحية تل بيدر في ريف الحسكة الشمالي الغربي.
واستخدمت في المناورات الذخيرة الحية وتم ضرب أهداف وهمية في سماء المنطقة ومحيط القاعدة، التي تعرضت خلال الأيام الأخيرة لهجومين عبر الطائرات المسيرة الانتحارية.
يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو مايسمى بقوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقًا من قاعدة التنف بريف حمص على الحدود السورية- الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولًا إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة ،تعرضت خلال الشهرين الماضيين، إلى أكثر من 80 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلّفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.