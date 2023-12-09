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https://sputnikarabic.ae/20231209/صاروخ-من-حزب-الله-يتسبب-باندلاع-حريق-ضخم-في-ثكنة-متات-الإسرائيلية-فيديو-1083912308.html
صاروخ من "حزب الله" يتسبب باندلاع حريق ضخم في ثكنة "متات" الإسرائيلية... فيديو
صاروخ من "حزب الله" يتسبب باندلاع حريق ضخم في ثكنة "متات" الإسرائيلية... فيديو
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت تسجيلا مصورا لاستهدافه ثكنة "متات" التابعة للجيش الإسرائيلي وتدمير جزء منها عند الحدود الجنوبية. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T12:25+0000
2023-12-09T12:25+0000
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وتبين المشاهد كيفية استهداف الثكنة بواسطة صاروخ موجه، وتحقيق إصابة مباشرة، بالإضافة إلى تدمير جزء من المبنى نتيجة الضربة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل الليلة الماضية.وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة، إنه استهدف، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث "قصف صباحاً موقع مسكاف عام الإسرائيلي، وعند الظهيرة استهدف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة مرتين على التوالي، بالإضافة لموقع العباد وإصابته إصابة مباشرة".وأضاف الحزب أنه قصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف مربض خربة ماعر وموقع الراهب، وثكنة ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة المناسبة وإصابها إصابة مباشرة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231209/الجيش-الإسرائيلي-قصفنا-أهدافا-لـحزب-الله-داخل-لبنان-من-بينها-مقار-قيادة-عملياتية-1083905724.html
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رصد عسكري, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
رصد عسكري, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي

صاروخ من "حزب الله" يتسبب باندلاع حريق ضخم في ثكنة "متات" الإسرائيلية... فيديو

12:25 GMT 09.12.2023
© telegram channel لحظة استهداف ثكنة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان
لحظة استهداف ثكنة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
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نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت تسجيلا مصورا لاستهدافه ثكنة "متات" التابعة للجيش الإسرائيلي وتدمير جزء منها عند الحدود الجنوبية.
وتبين المشاهد كيفية استهداف الثكنة بواسطة صاروخ موجه، وتحقيق إصابة مباشرة، بالإضافة إلى تدمير جزء من المبنى نتيجة الضربة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل الليلة الماضية.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "رد على مصادر النيران"، مشيرا إلى "قصف أهداف لحزب الله داخل لبنان، من بينها مقار قيادة عملياتية".
وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة، إنه استهدف، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث "قصف صباحاً موقع مسكاف عام الإسرائيلي، وعند الظهيرة استهدف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة مرتين على التوالي، بالإضافة لموقع العباد وإصابته إصابة مباشرة".
وأضاف الحزب أنه قصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف مربض خربة ماعر وموقع الراهب، وثكنة ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة المناسبة وإصابها إصابة مباشرة.
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا لـ"حزب الله" داخل لبنان من بينها مقار قيادة عملياتية
08:36 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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