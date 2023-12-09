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ضربة روسية بأسلحة دقيقيه بعيدة المدى تستهدف مواقع إنتاج الذخيرة الأوكرانية
Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231209/ضربة-روسية-بأسلحة-دقيقيه-بعيدة-المدى-تستهدف-مواقع-إنتاج-الذخيرة-الأوكرانية--1083916934.html
ضربة روسية بأسلحة دقيقيه بعيدة المدى تستهدف مواقع إنتاج الذخيرة الأوكرانية
ضربة روسية بأسلحة دقيقيه بعيدة المدى تستهدف مواقع إنتاج الذخيرة الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تنفيذ قواتها لضربة دقيقة بأسلحة بعيدة المدى استهدفت مواقع لإنتاج الذخيرة الأوكرانية. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T12:29+0000
2023-12-09T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: " نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة على مواقع إنتاج الذخيرة لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد" و"فيلخا"، والصواريخ التشغيلية التكتيكية "غروم"، وتم تحقيق أهداف الضربات جميعها.وأضاف البيان: "في اتجاه كوبيانسكي، أدت الإجراءات المنسقة لوحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية الروسية إلى هزيمة مجموعات من القوى البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي "43" للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي "113" مناطق كوريلوفكا وبتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف.
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

ضربة روسية بأسلحة دقيقيه بعيدة المدى تستهدف مواقع إنتاج الذخيرة الأوكرانية

12:29 GMT 09.12.2023 (تم التحديث: 12:38 GMT 09.12.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تنفيذ قواتها لضربة دقيقة بأسلحة بعيدة المدى استهدفت مواقع لإنتاج الذخيرة الأوكرانية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: " نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة على مواقع إنتاج الذخيرة لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد" و"فيلخا"، والصواريخ التشغيلية التكتيكية "غروم"، وتم تحقيق أهداف الضربات جميعها.
وأضاف البيان: "في اتجاه كوبيانسكي، أدت الإجراءات المنسقة لوحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية الروسية إلى هزيمة مجموعات من القوى البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي "43" للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي "113" مناطق كوريلوفكا وبتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف.
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