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https://sputnikarabic.ae/20231209/طهران-واشنطن-أثبتت-بـالفيتو-أنها-السبب-الرئيسي-في-قتل-المدنيين-بغزة--1083907340.html
طهران: واشنطن أثبتت بـ"الفيتو" أنها السبب الرئيسي في قتل المدنيين بغزة
طهران: واشنطن أثبتت بـ"الفيتو" أنها السبب الرئيسي في قتل المدنيين بغزة
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أثبتت مرة أخرى أنها السبب الرئيسي في قتل المدنيين الفلسطينيين، بعد عرقلتها مشروع قرار لمجلس... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T09:17+0000
2023-12-09T09:17+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، إن "واشنطن أثبتت مرارًا تحالفها ومشاركتها مع النظام العنصري الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".وأضاف "أمريكا تعرب عن قلقها على حياة الأطفال والمدنيين في غزة، لكنها في ذات الوقت وتحت ستار الخداع والنفاق، سلَّموا الأسبوع الماضي الشحنة الـ 200 من الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل".ولفت إلى أن "أمريكا لم تتوان منذ أكثر من شهرين، عن تقديم أي نوع من الدعم العسكري أو السياسي أو الاستخباراتي أو الإعلامي لجرائم الكيان الصهيوني الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية".واستخدمت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.ودعا مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد المشروع على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشربن الأول الماضي، لم تتوقف المعارك سوى لفترة 7 أيام هدنة تخللها تبادل أسرى ومعتقلين، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.فيما ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 17 ألف قتيل، 70% منهم من الأطفال والنساء.
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طوفان الأقصى, إيران, أخبار إيران, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

طهران: واشنطن أثبتت بـ"الفيتو" أنها السبب الرئيسي في قتل المدنيين بغزة

09:17 GMT 09.12.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أثبتت مرة أخرى أنها السبب الرئيسي في قتل المدنيين الفلسطينيين، بعد عرقلتها مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، إن "واشنطن أثبتت مرارًا تحالفها ومشاركتها مع النظام العنصري الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف "أمريكا تعرب عن قلقها على حياة الأطفال والمدنيين في غزة، لكنها في ذات الوقت وتحت ستار الخداع والنفاق، سلَّموا الأسبوع الماضي الشحنة الـ 200 من الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل".
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ولفت إلى أن "أمريكا لم تتوان منذ أكثر من شهرين، عن تقديم أي نوع من الدعم العسكري أو السياسي أو الاستخباراتي أو الإعلامي لجرائم الكيان الصهيوني الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية".
واستخدمت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.
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ودعا مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد المشروع على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشربن الأول الماضي، لم تتوقف المعارك سوى لفترة 7 أيام هدنة تخللها تبادل أسرى ومعتقلين، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
فيما ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 17 ألف قتيل، 70% منهم من الأطفال والنساء.
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