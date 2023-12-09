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https://sputnikarabic.ae/20231209/قوات-الدعم-السريع-تعلن-مقتل-175-فردا-من-الجيش-السوداني-خلال-اشتباكات-في-الخرطوم-1083899769.html
قوات الدعم السريع تعلن مقتل 175 فردا من الجيش السوداني خلال اشتباكات في الخرطوم
قوات الدعم السريع تعلن مقتل 175 فردا من الجيش السوداني خلال اشتباكات في الخرطوم
أعلنت قوات الدعم السريع، يوم الجمعة، أنها نفذت هجوما على القوات المسلحة السودانية في عدة مناطق تسيطر عليها، في مدينتي أم درمان والخرطوم بحري. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T01:10+0000
2023-12-09T01:40+0000
العالم العربي
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إنها "نفذت عملية نوعية على حشود للقوات المسلحة في منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وفي مدينة بحري، مما أسفر عن مقتل 175 من القوات المسلحة والاستيلاء على عشرات القطع و المركبات العسكرية".وأضاف البيان، أن" قوات الدعم السريع الخاصة نفذت عملية نوعية في الخرطوم، كما صدت قوات الدعم السريع هجوما لقوات الجيش في منطقة الصناعات في أم دومان، والاستيلاء على مركبات أسلحة من قوات العدو"، حسب وصفها.وفشل أطراف الصراع بالسودان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في التوصل لاتفاق لوقف الحرب أثناء تفاوضهم بمدنية جدة برعاية أميركية سعودية مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الجاري.وتتقاتل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي عقب فشل توصلهم لاتفاق حول دمج قوات الدعم السريع داخل المؤسسة العسكرية في شهر مارس / آذار الماضي.
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العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم

قوات الدعم السريع تعلن مقتل 175 فردا من الجيش السوداني خلال اشتباكات في الخرطوم

01:10 GMT 09.12.2023 (تم التحديث: 01:40 GMT 09.12.2023)
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAقائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
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أعلنت قوات الدعم السريع، يوم الجمعة، أنها نفذت هجوما على القوات المسلحة السودانية في عدة مناطق تسيطر عليها، في مدينتي أم درمان والخرطوم بحري.
الخرطوم - سبوتنيك. وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إنها "نفذت عملية نوعية على حشود للقوات المسلحة في منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وفي مدينة بحري، مما أسفر عن مقتل 175 من القوات المسلحة والاستيلاء على عشرات القطع و المركبات العسكرية".
وأضاف البيان، أن" قوات الدعم السريع الخاصة نفذت عملية نوعية في الخرطوم، كما صدت قوات الدعم السريع هجوما لقوات الجيش في منطقة الصناعات في أم دومان، والاستيلاء على مركبات أسلحة من قوات العدو"، حسب وصفها.
وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
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وفشل أطراف الصراع بالسودان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في التوصل لاتفاق لوقف الحرب أثناء تفاوضهم بمدنية جدة برعاية أميركية سعودية مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الجاري.
وتتقاتل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي عقب فشل توصلهم لاتفاق حول دمج قوات الدعم السريع داخل المؤسسة العسكرية في شهر مارس / آذار الماضي.
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