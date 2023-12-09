https://sputnikarabic.ae/20231209/مدافع-مستا-سي-تدمر-نقطة-انتشار-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1083901045.html
مدافع "مستا-سي" تدمر نقطة انتشار أوكرانية على محور كوبيانسك
مدافع "مستا-سي" تدمر نقطة انتشار أوكرانية على محور كوبيانسك
صرحت وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك"، بأن أطقم مدفعية "مستا-سي" الذاتية الحركة من المنطقة العسكرية الغربية دمرت نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T05:20+0000
2023-12-09T05:20+0000
2023-12-09T05:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "دمر جنود كتيبة مدافع الهاوتزر التابعة لتشكيل المدفعية التابع لمجموعة "الغرب" نقطة الانتشار المؤقتة للعدو باستخدام المدفعية الذاتية الحركة "مستا-سي". ووفقًا لبيانات المخابرات، كان هناك في تلك اللحظة نحو 15 فردًا ومركبة مدرعة من طراز "كازاك".وقال القائد الملقب بـ"تريتي" (الثالث): "نحن نعمل باستمرار وفقًا لأوامر القتال. يقوم طاقمنا في الاتجاه بمهام قتالية منذ ما يزيد قليلاً عن عام. الوضع صعب هنا، بالطبع، لكنه ليس مخيفًا. يمكن أن يختلف الوضع كل يوم، حيث يمكننا أن نكون في حالة تأهب لعدة أيام، ويحدث أيضًا أن تأتي عدة أهداف مرة في اليوم الواحد".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231206/دبابات-تي-72-بي3-تخترق-الثلوج-وتهاجم-القوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-فيديو---1083790271.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مدافع "مستا-سي" تدمر نقطة انتشار أوكرانية على محور كوبيانسك
05:20 GMT 09.12.2023 (تم التحديث: 05:46 GMT 09.12.2023)
صرحت وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك"، بأن أطقم مدفعية "مستا-سي" الذاتية الحركة من المنطقة العسكرية الغربية دمرت نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وقالت الوزارة: "دمر جنود كتيبة مدافع الهاوتزر التابعة لتشكيل المدفعية التابع لمجموعة "الغرب" نقطة الانتشار المؤقتة للعدو باستخدام المدفعية الذاتية الحركة "مستا-سي". ووفقًا لبيانات المخابرات، كان هناك في تلك اللحظة نحو 15 فردًا ومركبة مدرعة من طراز "كازاك".
وأوضحت وزارة الدفاع أن لقطات المراقبة الموضوعية التي تم الحصول عليها من طائرات مسيرة في الوقت الفعلي أتاحت التحقق من تدمير الهدف.
وقال القائد الملقب بـ"تريتي" (الثالث): "نحن نعمل باستمرار وفقًا لأوامر القتال. يقوم طاقمنا في الاتجاه بمهام قتالية منذ ما يزيد قليلاً عن عام. الوضع صعب هنا، بالطبع، لكنه ليس مخيفًا. يمكن أن يختلف الوضع كل يوم، حيث يمكننا أن نكون في حالة تأهب لعدة أيام، ويحدث أيضًا أن تأتي عدة أهداف مرة في اليوم الواحد".
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت يوم أمس الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية صدت خلال الأسبوع 19 هجوما شنته القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك. وفي الوقت نفسه فقد العدو أكثر من 480 جنديا. وأضافت أنه تم تدمير ثلاث دبابات و13 مدرعة و12 سيارة و7 مدافع ميدانية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.