https://sputnikarabic.ae/20231209/مسيرات-روسية-تستهدف-جنود-الجيش-الأوكراني-ليلا-فيديو-1083904653.html
مسيرات روسية تستهدف جنود الجيش الأوكراني ليلا... فيديو
مسيرات روسية تستهدف جنود الجيش الأوكراني ليلا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق قيام مسيرات روسية بتحييد جنود أوكرانيين على محور أندرييفكا. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T08:14+0000
2023-12-09T08:14+0000
2023-12-09T08:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد قيام المسيرات الروسية بتتبع أفراد من الجيش الأوكراني ليلا ورصدهم ثم الانقضاض عليهم وتحييدهم.وتعمل المسيرات الروسية على تنفيذ عمليات رصد وتتبع تساهم في تحديد الأهداف وتصحيح مسار الرمايات المدفعية.بالإضافة إلى ذلك، زودت المسيرات الروسية بعبوات قادرة على تفجير الأهداف، إما عن طريق الاستهداف المباشر، أي ضرب الهدف بجسم المسيرة، أو عن طريق رمي أو قذف الحشوة باتجاه الهدف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231209/مجلة-عسكرية-الضربات-الروسية-في-أوكرانيا-أيقظت-واشنطن-1083902937.html
https://sputnikarabic.ae/20231209/دبابات-تي-80-الروسية-تدمر-تجمعات-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك--1083901712.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مسيرات روسية تستهدف جنود الجيش الأوكراني ليلا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق قيام مسيرات روسية بتحييد جنود أوكرانيين على محور أندرييفكا.
وتظهر المشاهد قيام المسيرات الروسية بتتبع أفراد من الجيش الأوكراني ليلا ورصدهم ثم الانقضاض عليهم وتحييدهم.
وتعمل المسيرات الروسية على تنفيذ عمليات رصد وتتبع تساهم في تحديد الأهداف وتصحيح مسار الرمايات المدفعية.
بالإضافة إلى ذلك، زودت المسيرات الروسية بعبوات قادرة على تفجير الأهداف، إما عن طريق الاستهداف المباشر، أي ضرب الهدف بجسم المسيرة، أو عن طريق رمي أو قذف الحشوة باتجاه الهدف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.