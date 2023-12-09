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Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231209/مسيرة-روسية-تصدم-في-الجو-أخرى-أوكرانية-وتسقطها-أرضا-فيديو-1083907195.html
مسيرة روسية تصدم في الجو أخرى أوكرانية وتسقطها أرضا... فيديو
مسيرة روسية تصدم في الجو أخرى أوكرانية وتسقطها أرضا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا يوثق قيام القوات الروسية بإسقاط طائرات من دون طيار أوكرانية بوساطة طائرة مسيرة روسية على محور أرتيوموفسك. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T09:15+0000
2023-12-09T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأظهرت المشاهد كيفية رصد المسيرة الأوكرانية من قبل نظيرتها الروسية جوا، والاصطدام بها وإسقاطها أرضا، وذلك على محور أرتيوموفسك.وتعمل المسيرات الروسية على تنفيذ عمليات رصد وتتبع تساهم في تحديد الأهداف وتصحيح مسار الرمايات المدفعية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231209/قناص-روسي-متخف-يحيد-10-جنود-أوكرانيين-ويغير-تموضعه-1083904861.html
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رصد عسكري, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

مسيرة روسية تصدم في الجو أخرى أوكرانية وتسقطها أرضا... فيديو

09:15 GMT 09.12.2023
© Defense Minister of the Russian Federationمسيرة روسية تطيح بمسيرة أوكرانية أرضا
مسيرة روسية تطيح بمسيرة أوكرانية أرضا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
© Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا يوثق قيام القوات الروسية بإسقاط طائرات من دون طيار أوكرانية بوساطة طائرة مسيرة روسية على محور أرتيوموفسك.
وأظهرت المشاهد كيفية رصد المسيرة الأوكرانية من قبل نظيرتها الروسية جوا، والاصطدام بها وإسقاطها أرضا، وذلك على محور أرتيوموفسك.
وتعمل المسيرات الروسية على تنفيذ عمليات رصد وتتبع تساهم في تحديد الأهداف وتصحيح مسار الرمايات المدفعية.

بالإضافة إلى ذلك، زودت المسيرات الروسية بعبوات قادرة على تفجير الأهداف، إما عن طريق الاستهداف المباشر، أي ضرب الهدف بجسم المسيرة، أو عن طريق رمي أو قذف الحشوة باتجاه الهدف.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
قناص من وحدة القوات الخاصة الروسية خلال التدريبات العسكرية في إقليم كراسنودارسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قناص روسي متخف يحيد 10 جنود أوكرانيين ويغير تموضعه
08:22 GMT
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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