https://sputnikarabic.ae/20231209/مندوب-أمريكا-يلهو-بجواله-خلال-كلمة-نظيره-الفلسطيني-في-مجلس-الأمن-حول-غزة-فيديو--1083903170.html

مندوب أمريكا يلهو بجواله خلال كلمة نظيره الفلسطيني في مجلس الأمن حول غزة... فيديو

مندوب أمريكا يلهو بجواله خلال كلمة نظيره الفلسطيني في مجلس الأمن حول غزة... فيديو

أثار المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تجاهله كلمة المندوب الفلسطيني إبراهيم الخراشي، يوم أمس الجمعة، عندما... 09.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-09T07:29+0000

2023-12-09T07:29+0000

2023-12-09T07:29+0000

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

نادي الفيديو

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وأظهر مقطع فيديو، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة يعبث في هاتفه عند بدء المندوب الفلسطيني الحديث.واستخدمت أمريكا، يوم أمس الجمعة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، وصوّت لصالح القرار 13 عضوا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.وقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، يوم الخميس 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إن أمريكا تعتقد أن صدور قرار آخر من مجلس الأمن الدولي بشأن غزة لن يكون مفيدا في الوقت الحالي.وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, نادي الفيديو