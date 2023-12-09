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https://sputnikarabic.ae/20231209/موقف-محرج-لرئيسي-الوزراء-البريطاني-والهولندي-بعد-غلق-الباب-فيديو--1083908201.html
موقف محرج لرئيسي الوزراء البريطاني والهولندي بعد غلق الباب... فيديو
موقف محرج لرئيسي الوزراء البريطاني والهولندي بعد غلق الباب... فيديو
تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لموقف محرج أثناء محاولته الترحيب بنظيره الهولندي مارك روتي، بعد مناقشات طويلة حول إعادة المهاجرين إلى رواندا. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T09:42+0000
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والتقط الزعيمان الصور قبل أن يكتشف سوناك أن الباب مغلق، فنظر كلاهما بيأس باحثين عن أي شخص يساعدهما، ليفتح الباب في النهاية.وحدثت هذه الزلة في وقت متأخر من مساء الخميس الفائت، بعد أن اضطر سوناك إلى عقد مؤتمر صحفي طارئ للدفاع عن خطته في رواندا، بعد الاستقالة المفاجئة لوزير الهجرة روبرت جينريك.وتعد خطة إرسال طالبي اللجوء في رحلة ذهاب فقط إلى رواندا أمرا أساسيا للهدف الذي فرضته حكومة المملكة المتحدة على نفسها وهو منع طالبي اللجوء غير المصرح لهم من عبور القنال من فرنسا.وأفادت مصادر إعلامية بأن سوناك أهدر مبلغا "فلكيا" قدره 240 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب، على مخططه لإرسال المهاجرين إلى رواندا، على الرغم من عدم إرسال أحد إلى هناك.
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نادي الفيديو, العالم, بريطانيا
نادي الفيديو, العالم, بريطانيا

موقف محرج لرئيسي الوزراء البريطاني والهولندي بعد غلق الباب... فيديو

09:42 GMT 09.12.2023
© AP Photo / Leon Nealرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يمشي وسط الأمطار الغزيرة حاملاً مظلة بعد عقد مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في قمة مجموعة العشرين، 16 نوفمبر 2022 في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا.
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يمشي وسط الأمطار الغزيرة حاملاً مظلة بعد عقد مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في قمة مجموعة العشرين، 16 نوفمبر 2022 في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Leon Neal
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تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لموقف محرج أثناء محاولته الترحيب بنظيره الهولندي مارك روتي، بعد مناقشات طويلة حول إعادة المهاجرين إلى رواندا.
والتقط الزعيمان الصور قبل أن يكتشف سوناك أن الباب مغلق، فنظر كلاهما بيأس باحثين عن أي شخص يساعدهما، ليفتح الباب في النهاية.
وحدثت هذه الزلة في وقت متأخر من مساء الخميس الفائت، بعد أن اضطر سوناك إلى عقد مؤتمر صحفي طارئ للدفاع عن خطته في رواندا، بعد الاستقالة المفاجئة لوزير الهجرة روبرت جينريك.
وتعد خطة إرسال طالبي اللجوء في رحلة ذهاب فقط إلى رواندا أمرا أساسيا للهدف الذي فرضته حكومة المملكة المتحدة على نفسها وهو منع طالبي اللجوء غير المصرح لهم من عبور القنال من فرنسا.
وأفادت مصادر إعلامية بأن سوناك أهدر مبلغا "فلكيا" قدره 240 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب، على مخططه لإرسال المهاجرين إلى رواندا، على الرغم من عدم إرسال أحد إلى هناك.
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