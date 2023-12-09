https://sputnikarabic.ae/20231209/نائب-مندوب-روسيا-يلقي-خطابه-في-مجلس-الأمن-باللغة-العربيةفيديو-1083909309.html
نائب مندوب روسيا يلقي خطابه في مجلس الأمن باللغة العربية...فيديو
نائب مندوب روسيا يلقي خطابه في مجلس الأمن باللغة العربية...فيديو
صرح النائب الأول للممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن روسيا تدعو إلى إنهاء العنف بين إسرائيل وفلسطين ووقف دائم لإطلاق النار. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T10:22+0000
2023-12-09T10:22+0000
2023-12-09T10:44+0000
روسيا
العالم العربي
نادي الفيديو
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وقال بوليانسكي، خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن، باللغة العربية: "تدعو روسيا إلى وضع حد لدوامة العنف التي بدأت منذ التصعيد بين إسرائيل وفلسطين في 7 أكتوبر. ونضم صوتنا إلى النداءات لوقف إطلاق النار المستدام وحل الأسباب الجذرية لهذا النزاع".وأضاف: "تستنكر روسيا بالقطع أي عمل يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، كما لا نقبل بأي مخططات للتهجير القسري لسكان غزة إلى الجنوب وهو عبارة عن نكبة جديدة بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني". وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عممت الإمارات مشروع قرارها الإنساني بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على مجلس الأمن. وتدعو الوثيقة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.وصرح نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روبرت وود، الخميس، للصحفيين أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن اعتماد وثائق جديدة بشأن قطاع غزة في مجلس الأمن الدولي لن يكون مفيدا في الوضع الحالي.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, نادي الفيديو
روسيا, العالم العربي, نادي الفيديو
نائب مندوب روسيا يلقي خطابه في مجلس الأمن باللغة العربية...فيديو
10:22 GMT 09.12.2023 (تم التحديث: 10:44 GMT 09.12.2023)
صرح النائب الأول للممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن روسيا تدعو إلى إنهاء العنف بين إسرائيل وفلسطين ووقف دائم لإطلاق النار.
وقال بوليانسكي، خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن، باللغة العربية: "تدعو روسيا إلى وضع حد لدوامة العنف التي بدأت منذ التصعيد بين إسرائيل وفلسطين في 7 أكتوبر. ونضم صوتنا إلى النداءات لوقف إطلاق النار المستدام وحل الأسباب الجذرية لهذا النزاع".
وأضاف: "تستنكر روسيا بالقطع أي عمل يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، كما لا نقبل بأي مخططات للتهجير القسري لسكان غزة إلى الجنوب وهو عبارة عن نكبة جديدة بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عممت الإمارات مشروع قرارها الإنساني بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على مجلس الأمن. وتدعو الوثيقة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وصرح نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روبرت وود، الخميس، للصحفيين أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن اعتماد وثائق جديدة بشأن قطاع غزة في مجلس الأمن الدولي لن يكون مفيدا في الوضع الحالي.