https://sputnikarabic.ae/20231209/هيئة-الأركان-الإيرانية-من-مصلحة-الكيان-الصهيوني-أن-يتوقف-عن-ارتكاب-الجرائم-في-غزة-1083910471.html
هيئة الأركان الإيرانية: من مصلحة "الكيان الصهيوني" أن يتوقف عن ارتكاب الجرائم في غزة
هيئة الأركان الإيرانية: من مصلحة "الكيان الصهيوني" أن يتوقف عن ارتكاب الجرائم في غزة
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، أن "جبهة الحق ستنتصر حتماً في فلسطين". 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T11:03+0000
2023-12-09T11:03+0000
2023-12-09T11:03+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/13/1080229453_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_12a24bf3401561468d6a9895c6906734.jpg
وقال باقري إن "من مصلحة الكيان الصهيوني أن يتوقف عن ارتكاب الجرائم، ويدع الفلسطينيين من جميع الأديان أن يقرروا مصيرهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231209/المدير-العام-لمستشفى-الأقصى-في-غزة-نشكر-الرئيس-بوتين-والشعب-الروسي-على-مساعداتهم-1083908335.html
إيران
أخبار إيران
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/13/1080229453_412:0:2940:1896_1920x0_80_0_0_37a412dfcd4fa8f82a34f530dc54cc18.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
هيئة الأركان الإيرانية: من مصلحة "الكيان الصهيوني" أن يتوقف عن ارتكاب الجرائم في غزة
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، أن "جبهة الحق ستنتصر حتماً في فلسطين".
وقال باقري إن "من مصلحة الكيان الصهيوني أن يتوقف عن ارتكاب الجرائم، ويدع الفلسطينيين من جميع الأديان أن يقرروا مصيرهم"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.