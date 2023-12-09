https://sputnikarabic.ae/20231209/هيئة-الأركان-الإيرانية-من-مصلحة-الكيان-الصهيوني-أن-يتوقف-عن-ارتكاب-الجرائم-في-غزة-1083910471.html

هيئة الأركان الإيرانية: من مصلحة "الكيان الصهيوني" أن يتوقف عن ارتكاب الجرائم في غزة

هيئة الأركان الإيرانية: من مصلحة "الكيان الصهيوني" أن يتوقف عن ارتكاب الجرائم في غزة

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، أن "جبهة الحق ستنتصر حتماً في فلسطين". 09.12.2023, سبوتنيك عربي

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وقال باقري إن "من مصلحة الكيان الصهيوني أن يتوقف عن ارتكاب الجرائم، ويدع الفلسطينيين من جميع الأديان أن يقرروا مصيرهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231209/المدير-العام-لمستشفى-الأقصى-في-غزة-نشكر-الرئيس-بوتين-والشعب-الروسي-على-مساعداتهم-1083908335.html

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