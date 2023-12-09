عربي
"القسام" تعلن استهداف "غرف القيادة" الإسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة
https://sputnikarabic.ae/20231209/هيئة-الأركان-الإيرانية-من-مصلحة-الكيان-الصهيوني-أن-يتوقف-عن-ارتكاب-الجرائم-في-غزة-1083910471.html
هيئة الأركان الإيرانية: من مصلحة "الكيان الصهيوني" أن يتوقف عن ارتكاب الجرائم في غزة
هيئة الأركان الإيرانية: من مصلحة "الكيان الصهيوني" أن يتوقف عن ارتكاب الجرائم في غزة
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، أن "جبهة الحق ستنتصر حتماً في فلسطين". 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T11:03+0000
2023-12-09T11:03+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/13/1080229453_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_12a24bf3401561468d6a9895c6906734.jpg
وقال باقري إن "من مصلحة الكيان الصهيوني أن يتوقف عن ارتكاب الجرائم، ويدع الفلسطينيين من جميع الأديان أن يقرروا مصيرهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231209/المدير-العام-لمستشفى-الأقصى-في-غزة-نشكر-الرئيس-بوتين-والشعب-الروسي-على-مساعداتهم-1083908335.html
إيران
أخبار إيران
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/13/1080229453_412:0:2940:1896_1920x0_80_0_0_37a412dfcd4fa8f82a34f530dc54cc18.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

هيئة الأركان الإيرانية: من مصلحة "الكيان الصهيوني" أن يتوقف عن ارتكاب الجرائم في غزة

11:03 GMT 09.12.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، أن "جبهة الحق ستنتصر حتماً في فلسطين".
وقال باقري إن "من مصلحة الكيان الصهيوني أن يتوقف عن ارتكاب الجرائم، ويدع الفلسطينيين من جميع الأديان أن يقرروا مصيرهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
المدير العام لمستشفى "الأقصى" في غزة: نشكر الرئيس بوتين والشعب الروسي على مساعداتهم
09:45 GMT
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. فيتو أمريكي يمنح إسرائيل مزيدا من الوقت لقصف غزة.. فيديو وصور00:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала