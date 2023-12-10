https://sputnikarabic.ae/20231210/إسرائيل-تعلن-مقتل-5-من-جنودها-وتدعو-لإخلاء-مناطق-في-غزة-أمريكا-تبيع-قذائف-دبابات-لصالح-إسرائيل-1083954665.html

إسرائيل تعلن مقتل 5 من جنودها وتدعو لإخلاء مناطق في غزة.. أمريكا تبيع قذائف دبابات لصالح إسرائيل

إسرائيل تعلن مقتل 5 من جنودها وتدعو لإخلاء مناطق في غزة.. أمريكا تبيع قذائف دبابات لصالح إسرائيل

إسرائيل تعلن مقتل خمسة من جنودها وتدعو إلى إخلاء 5 مناطق في غزة، و"اليونيسف" تقول إن قطاع غزة أخطر مكان في العالم للأطفال والنظام الإنساني ينهار. 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T15:06+0000

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إسرائيل تعلن مقتل 5 من جنودها وتدعو إلى إخلاء 5 مناطق في غزة.. أمريكا تتخطى الكونغرس وتبيع قذائف دبابات لصالح إسرائيل إسرائيل تعلن مقتل 5 من جنودها وتدعو إلى إخلاء 5 مناطق في غزة.. أمريكا تتخطى الكونغرس وتبيع قذائف دبابات لصالح إسرائيل

أمريكا تتخطى الكونغرس وتسمح ببيع طارئ لقذائف دبابات لصالح إسرائيل، وانتقادات حادة للفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، وإسرائيل تهدد بضرب حركة "أنصار الله"، والحركة تعلن أنها ستمنع مرور أي سفينة من أي جنسية متجهة إلى إسرائيل في البحرين الأحمر والعربي.إيران تحذر من جديد بخروج الوضع عن السيطرة في المنطقة ما دامت أمريكا تدعم جرائم إسرائيل، والخارجية الروسية تجدد حديثها عن السلام في أوكرانيا وتحدد الشروط اللازمة لتحقيقه.إسرائيل تعلن مقتل خمسة من جنودها وتدعو إلى إخلاء 5 مناطق في غزة و"اليونيسف": قطاع غزة أخطر مكان في العالم للأطفال والنظام الإنساني ينهارأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل خمسة جنود، توفي أحدهم متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأربعة منهم قتلوا خلال المعارك في جنوب قطاع غزة.وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة إلى 97 جنديا.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن العملية العسكرية في خان يونس جنوبي قطاع غزة ستستمر بين 3 إلى 4 أسابيع، أي إلى مطلع عام 2024 المقبل، وهو ما يلقى اعتراضا في واشنطن.في الوقت نفسه، أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لسكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة، لإخلاء أماكن تواجدهم.من جانبه، انتقد متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إهمال العالم لما يحدث في قطاع غزة مقارنة بالاهتمام بأوكرانيا. بينما قالت المديرة الإقليمية لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، إن قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل، وسط العدوان الإسرائيلي على القطاع.وأضافت خضر أن القيود والتحديات المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة هي "حكم آخر بالموت على الأطفال"، مشيرة إلى أن كميات المساعدات التي يتم إدخالها ليست كافية على الإطلاق مقارنة بمستوى الحاجة.وقد أسفرت عمليات القصف الإسرائيلي عن مقتل نحو 18 ألف شخص، أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة .وأوضح أنه يمكن أن تنجح إسرائيل بقوة السلاح في أن تفرض على الفلسطينيين إخلاء مناطق معينة، لكن على المدى البعيد لن تستطيع تهجير أهل غزة من أرضهم.أميركا تتخطى الكونغرس وتسمح ببيع طارئ لقذائف دبابات لصالح إسرائيل وانتقادات حادة للفيتو الأمريكي في مجلس الأمنقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن إدارة الرئيس جو بايدن استخدمت صلاحيات للطوارئ للسماح ببيع نحو 14 ألفا من قذائف الدبابات لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.وأضاف البنتاغون في بيان، أن وزارة الخارجية استخدمت صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة من أجل قذائف دبابات للتسليم الفوري لإسرائيل بقيمة 106.5 مليون دولار.وقيمة الحزمة الأكبر تتجاوز 500 مليون دولار، وتشمل 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية التي يتم نشرها بانتظام خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي أودى بحياة آلاف المدنيين.ومع احتدام الحرب تخضع كيفية ومكان استخدام الأسلحة الأمريكية في الصراع لمزيد من التدقيق، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنه لا توجد خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل أو النظر في حجب بعض منها.وعبّر مدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء عملية البيع، قائلين إنها لا تتماشى مع جهود واشنطن للضغط على إسرائيل للحد من الخسائر في أرواح المدنيين.وكشف تحقيق، يوم الخميس الماضي، أن طاقم دبابة إسرائيلية قتل الصحفي في "رويترز" عصام العبد الله، وأصاب ستة صحفيين في لبنان بإطلاق قذيفتين في تتابع سريع من إسرائيل بينما كان الصحفيون يصورون قصفا عبر الحدود.كانت الانتقادات قد انهالت على الولايات المتحدة بعد أن أفشلت مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار، بعد تفعيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمادة 99 من ميثاق المنظمة، حيث استخدمت واشنطن حق النقض لرفض القرار الذي وافقت عليه ثلاثة عشر دولة وامتنعت فقط المملكة المتحدة عن التصويت.وعقب استخدام واشنطن لحق النقض، انهالت الانتقادات الدولية ضد الإدارة الأمريكية، حيث قال لويس شاربونو، مدير مكتب الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، في بيان، إن الولايات المتحدة تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب".وكذلك انتقد آبي ماكسمان، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة "أوكسفام أمريكا"، القرار، قائلا إن حق النقض "يضع مسمارا آخر في نعش مصداقية الولايات المتحدة في مسائل حقوق الإنسان".وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، من خلال استخدام حق النقض ضد القرار "أظهرت الولايات المتحدة تجاهلا قاسيا لمعاناة المدنيين في مواجهة عدد مذهل من القتلى والدمار الواسع النطاق والكارثة الإنسانية غير المسبوقة" في غزة. وانتقدت كالامارد الولايات المتحدة لإرسالها أسلحة إلى إسرائيل، وقالت إنها "تسهم في تدمير القطاع".وقالت كالامارد في بيان: "لقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بوقاحة واستخدمته كسلاح لتقويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما أدى إلى تقويض مصداقيته وقدرته على الوفاء بتفويضه للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".وأضاف عطوان أن بايدن يعرف مسبقا أنه لن يكون في سدة الحكم بعد الانتخابات المقبلة، فضلا عن أنه حين يتعلق الأمر بإسرائيل فإن كل شئ يوضع جانبًا كالانتخابات وغيرها.وأشار إلى أن التصويت في مجلس الأمن أوضح كم كانت الولايات المتحدة معزولة أمام العالم كله الذي وقف مع وقف الحرب، وهو ما يظهر سقوط الأقنعة بشكل واضح.إسرائيل تهدد بضرب حركة "أنصار الله" والحركة تعلن أنها ستمنع مرور أي سفينة من أي جنسية متجهة إلى إسرائيل في البحرين الأحمر والعربيقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة والقادة الأوروبيين، بأنه إذا لم يتحرك العالم ضد هجمات "أنصار الله" اليمنية على السفن في البحر الأحمر، فإنها ستتحرك عسكريا إزاء ذلك.وأضاف هنغبي أن هذا الموقف نقله نتنياهو إلى الرئيس بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس. وأوضح أن نتنياهو أبلغ بايدن وشولتس بأن "إسرائيل تمنح العالم بعض الوقت لتنظيم صفوفه من أجل منع ذلك".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية في بيان، أنها ستمنع مرور أي سفينة من أي جنسية متجهة إلى إسرائيل في البحرين الأحمر والعربي، ما لم يدخل إلى قطاع غزة ما يحتاج إليه من الغذاء والدواء.وأوضحت جماعة "أنصار الله" اليمنية أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل ستكون "هدفا مشروعا"، محذرة جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "حرصًا منَّا على سلامةِ الملاحةِ البحريةِ نحذرُ جميعَ السُّفُنِ والشركاتِ من التعاملِ مع الموانئِ الإسرائيلية". وأكد سريع: "سوفَ تقومُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بتطبيقِ هذا القرارِ من لحظةِ إعلانِ هذا البيان".وأشار بن بريك إلى أن الإحصائيات الملاحية تقول إن السفن التي تمر ذهابا وإيابا على مضيق باب المندب يصل تعدادها من ثمانين إلى مئة سفينة يوميا، وأغلبها سفن تجارية من حاملات النفط الخام.إيران تحذر من جديد بخروج الوضع عن السيطرة في المنطقة ما دامت أمريكا تدعم جرائم إسرائيلتستمر التحذيرات الإيرانية من اتساع رقعة الحرب وتصعيدها في المنطقة، مع استمرار الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل دون أي اهتمام بمطالبات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لإيقاف الحرب .وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ثمّن "تحرك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين، والإبادة الجماعية في غزة".وقال عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع غوتيريش، إن "الاحتمال وارد بحدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه في أوضاع المنطقة"، مؤكدا أن "استخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة عمل شجاع للحفاظ على السلم والأمن الدولي، ويؤيده الرأي العام العالمي" .وحثّ على "الإسراع في خلق الردع ضد جرائم الكيان الإسرائيلي"، مؤكدا على "مساعدة الفلسطينيين بما في ذلك الفتح الفوري لمعبر رفح لإرسال المساعدات الإنسانية ووقف الهجرة القسرية لسكان غزة"، بحسب قوله.ووصف عبد اللهيان ادعاء إسرائيل بأن "حماس ألغت وقف إطلاق النار بأنه كاذب تماما"، قائلا: "على الرغم من الجهود المبذولة لمواصلة وقف إطلاق النار، فإن دعم واشنطن لاستمرار هجمات الكيان الإسرائيلي العسكرية قد جعل من الصعب التوصل إلى وقف مستقر لإطلاق النار".وذكر أن استمرار الحرب يعني تصعيدا في الموقف، ما يؤدي إلى تطورات أوسع، من خلال استهداف المقاومة في العراق وسوريا للمواقع الأمريكية وكذلك الموقف اليمني من السفن التي تتعامل مع إسرائيل، وسبب كل هذا هو السلوك الأمريكي الذي لم يمنع إسرائيل مما تقوم به.الخارجية الروسية تجدد حديثها عن السلام في أوكرانيا وتحدد الشروط اللازمة لتحقيقهأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن السلام الدائم في أوكرانيا، لن يكون ممكنا إلا إذا توقف الغرب عن نقل الأسلحة إليها، وتقبل الواقع الإقليمي الجديد.وقالت زاخاروفا إن "التوصل إلى حل شامل ومستدام وعادل للصراع الدائر حول أوكرانيا، يعتمد إلى حد كبير على معالجة أسبابه الجذرية، ويتعين على الغرب أن يتوقف عن تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة، وعلى كييف وقف الأعمال القتالية وسحب قواتها من الأراضي الروسية، ومن الضروري تأكيد وضع أوكرانيا المحايد وغير المنحاز والخالي من الأسلحة النووية وتنفيذ عملية نزع الأسلحة والقضاء على النازية فيها، والاعتراف بالواقع الإقليمي الجديد وضمان حقوق المواطنين الناطقين بالروسية، والأقليات القومية التي تعيش في هذا البلد".وشددت زاخاروفا على أن روسيا منفتحة على المفاوضات، لكنها أضافت بأن موسكو لا ترى، في الوقت الحالي، إرادة سياسية في كييف، أو في الغرب لإجراء هذه المفاوضات، وأشارت إلى أن أوكرانيا تريد من روسيا أن تستسلم.وكانت صحف غربية قد ذكرت أن الحكومة البريطانية تسعى لإقناع أوكرانيا ببدء مفاوضات مع روسيا لإنهاء الصراع المستمر منذ فبراير/ شباط 2022.وأشار إلى أن القوة الأمريكية تتعرض للتهديد، ما يدفع واشنطن إلى التراجع في العديد من الملفات ومنها أوكرانيا.واعتبر أن الولايات المتحدة فقدت السيطرة بعدما كانت تحاول استنزاف روسيا، مشيرا إلى أن العالم منقسم، لذلك لا يوجد وسيط بمقدوره إدارة التفاوض بشكل جيد.

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