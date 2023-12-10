https://sputnikarabic.ae/20231210/البحرية-الفرنسية-تعترض-طائرتين-مسيرتين-فوق-البحر-الأحمر-أُطلقتا-من-الأراضي-اليمنية-1083932766.html

البحرية الفرنسية تعترض طائرتين مسيرتين فوق البحر الأحمر أُطلقتا من الأراضي اليمنية

البحرية الفرنسية تعترض طائرتين مسيرتين فوق البحر الأحمر أُطلقتا من الأراضي اليمنية

أعلنت البحرية الفرنسية، اعتراض إحدى قطعها البحرية المنتشرة البحر الأحمر طائرتين مسيرتين أُطلقتا من الأراضي اليمنية. 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T04:35+0000

2023-12-10T04:35+0000

2023-12-10T04:35+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت البحرية الفرنسية في بيان نشرته هيئة الأركان الفرنسية على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، "اعترضت الفرقاطة لانغدوك في البحر الأحمر طائرتين مسيرتين أُطلقتا من اليمن".ولم يوضح بيان البحرية ما إذا كانت الفرقاطة "لانغدوك" هدفا للطائرات المسيرة أم لا.يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.وقال عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله" عبد الملك العجري، عبر "إكس" (تويتر سابقاً) أمس، إن قرار الجماعة منع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر، يأتي رداً على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أعلن في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231210/قيادي-حوثي-منع-مرور-السفن-المتجهة-إلى-إسرائيل-ردا-على-الفيتو-الأمريكي-ضد-وقف-الحرب-في-غزة-1083932235.html

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أخبار فرنسا , أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم