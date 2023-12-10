عربي
https://sputnikarabic.ae/20231210/البحرية-الفرنسية-تعترض-طائرتين-مسيرتين-فوق-البحر-الأحمر-أُطلقتا-من-الأراضي-اليمنية-1083932766.html
البحرية الفرنسية تعترض طائرتين مسيرتين فوق البحر الأحمر أُطلقتا من الأراضي اليمنية
البحرية الفرنسية تعترض طائرتين مسيرتين فوق البحر الأحمر أُطلقتا من الأراضي اليمنية
أعلنت البحرية الفرنسية، اعتراض إحدى قطعها البحرية المنتشرة البحر الأحمر طائرتين مسيرتين أُطلقتا من الأراضي اليمنية. 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T04:35+0000
2023-12-10T04:35+0000
أخبار فرنسا
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/03/1060806132_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2253045826bb74baff5dad4bada9ce16.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت البحرية الفرنسية في بيان نشرته هيئة الأركان الفرنسية على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، "اعترضت الفرقاطة لانغدوك في البحر الأحمر طائرتين مسيرتين أُطلقتا من اليمن".ولم يوضح بيان البحرية ما إذا كانت الفرقاطة "لانغدوك" هدفا للطائرات المسيرة أم لا.يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.وقال عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله" عبد الملك العجري، عبر "إكس" (تويتر سابقاً) أمس، إن قرار الجماعة منع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر، يأتي رداً على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أعلن في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231210/قيادي-حوثي-منع-مرور-السفن-المتجهة-إلى-إسرائيل-ردا-على-الفيتو-الأمريكي-ضد-وقف-الحرب-في-غزة-1083932235.html
أخبار فرنسا
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/03/1060806132_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c60399d81ff480bec666f783e842b689.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم
أخبار فرنسا , أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم

البحرية الفرنسية تعترض طائرتين مسيرتين فوق البحر الأحمر أُطلقتا من الأراضي اليمنية

04:35 GMT 10.12.2023
© AFP 2023 / CARL COURTالبحرية الفرنسية
البحرية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
© AFP 2023 / CARL COURT
تابعنا عبر
أعلنت البحرية الفرنسية، اعتراض إحدى قطعها البحرية المنتشرة البحر الأحمر طائرتين مسيرتين أُطلقتا من الأراضي اليمنية.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت البحرية الفرنسية في بيان نشرته هيئة الأركان الفرنسية على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، "اعترضت الفرقاطة لانغدوك في البحر الأحمر طائرتين مسيرتين أُطلقتا من اليمن".
ولم يوضح بيان البحرية ما إذا كانت الفرقاطة "لانغدوك" هدفا للطائرات المسيرة أم لا.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
قيادي حوثي: منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل ردا على الفيتو الأمريكي ضد وقف الحرب في غزة
03:20 GMT
وقال عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله" عبد الملك العجري، عبر "إكس" (تويتر سابقاً) أمس، إن قرار الجماعة منع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر، يأتي رداً على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أعلن في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:29 GMTРазрушения, вызванные израильскими ударами в Вади-Газа, в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يعلن استمرار العمليات في غزة حتى مطلع 2024.. فيديو وصور00:10 GMTТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала