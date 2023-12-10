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https://sputnikarabic.ae/20231210/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-425-جنديا-وإصابة-1593-منذ-7-أكتوبر-1083946545.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 425 جنديا وإصابة 1593 منذ 7 أكتوبر
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 425 جنديا وإصابة 1593 منذ 7 أكتوبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 425 جنديا وإصابة 1593، من بينهم 255 في حالة خطيرة منذ بداية الحرب على قطاع غزة. 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T11:54+0000
2023-12-10T11:54+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه في تحديث جديد لبيانات الجيش، تبين مقتل 425 جنديا وإصابة 1593 آخرين، من بينهم 255 في حالة خطيرة منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وفي سياق متصل، تقدم أكثر من 173 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أنه بعد مرور أكثر من شهرين على الحرب على قطاع غزة، تقدم أكثر من 173 ألف مواطن إسرائيلي بطلبات الحصول على إعانات البطالة، مؤكدة أن تلك الطلبات تم تقديمها إلى التأمين الوطني في البلاد، مضيفةً أن هناك أكثر من 126 ألف مواطن إسرائيلي آخرين ‏خرجوا في إجازة مرضية رغمًا عنهم.وأوضحت أن أغلب المتقدمين للحصول على إعانات البطالة تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما.وفي سياق متصل، أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، استهداف قوتين إسرائيليتين خاصتين شمالي قطاع غزة.وأضافت في بيان لاحق أن عناصرها استهدفوا قوة إسرائيلية "خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" في جباليا شمالي قطاع غزة".وبيّنت "القسام" في بيان آخر أن عناصرها تمكنوا من "الإجهاز على قناص" إسرائيلي في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة، فيما كانت كتائب "القسام" قد أعلنت، يوم أمس السبت، استهداف "غرف القيادة" الإسرائيلية جنوبي مدينة غزة، بالإضافة إلى تنفيذ عدة عمليات.وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231210/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-دخول-سلاح-المدفعية-غزة-للمرة-الأولى-منذ-بدء-الحرب-البرية-على-القطاع-1083945459.html
https://sputnikarabic.ae/20231210/نتنياهو-الضغط-على-إسرائيل-لإنهاء-الحرب-أمر-مستحيل-فيديو-1083946377.html
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 425 جنديا وإصابة 1593 منذ 7 أكتوبر

11:54 GMT 10.12.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 425 جنديا وإصابة 1593، من بينهم 255 في حالة خطيرة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه في تحديث جديد لبيانات الجيش، تبين مقتل 425 جنديا وإصابة 1593 آخرين، من بينهم 255 في حالة خطيرة منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي سياق متصل، تقدم أكثر من 173 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن دخول سلاح المدفعية غزة للمرة الأولى منذ بدء الحرب البرية على القطاع
11:28 GMT
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أنه بعد مرور أكثر من شهرين على الحرب على قطاع غزة، تقدم أكثر من 173 ألف مواطن إسرائيلي بطلبات الحصول على إعانات البطالة، مؤكدة أن تلك الطلبات تم تقديمها إلى التأمين الوطني في البلاد، مضيفةً أن هناك أكثر من 126 ألف مواطن إسرائيلي آخرين ‏خرجوا في إجازة مرضية رغمًا عنهم.
وأوضحت أن أغلب المتقدمين للحصول على إعانات البطالة تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما.
وفي سياق متصل، أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، استهداف قوتين إسرائيليتين خاصتين شمالي قطاع غزة.
وأضافت في بيان لاحق أن عناصرها استهدفوا قوة إسرائيلية "خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" في جباليا شمالي قطاع غزة".
وبيّنت "القسام" في بيان آخر أن عناصرها تمكنوا من "الإجهاز على قناص" إسرائيلي في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة، فيما كانت كتائب "القسام" قد أعلنت، يوم أمس السبت، استهداف "غرف القيادة" الإسرائيلية جنوبي مدينة غزة، بالإضافة إلى تنفيذ عدة عمليات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
نتنياهو: الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب أمر مستحيل... فيديو
11:43 GMT
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
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