https://sputnikarabic.ae/20231210/الجيش-الإسرائيلي-يعن-مقتل-5-جنود-أثناء-القتال-في-جنوب-غزة-1083931984.html

الجيش الإسرائيلي: يعن مقتل 5 جنود أثناء القتال في جنوب غزة

الجيش الإسرائيلي: يعن مقتل 5 جنود أثناء القتال في جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، عن مقتل خمسة جنود، توفي أحدهم متأثرا بجراحه التي أصيب بها في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأربعة منهم قتلوا خلال القتال... 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T01:57+0000

2023-12-10T01:57+0000

2023-12-10T01:57+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

حركة حماس

طوفان الأقصى

العالم

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وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية ضد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة إلى 97 جنديا، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم السبت نقلا عن الجيش الإسرائيلي.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن العملية العسكرية في خانيونس جنوبي قطاع غزة ستسمر بين 3 إلى 4 أسابيع، أي إلى مطلع عام 2024 المقبل.وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم