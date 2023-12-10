https://sputnikarabic.ae/20231210/الدفاع-الروسية-مروحيات-التمساح-المحدثة-تشارك-لأول-مرة-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1083932937.html

الدفاع الروسية: مروحيات "التمساح" المحدثة تشارك لأول مرة في العملية العسكرية الخاصة

الدفاع الروسية: مروحيات "التمساح" المحدثة تشارك لأول مرة في العملية العسكرية الخاصة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مشاركة مروحيات "كا-52 إم" المحدثة المعروفة بـ"التمساح" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، لأول مرة. 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T05:00+0000

2023-12-10T05:00+0000

2023-12-10T05:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت أطقم مروحيات "كا-52 إم" هجوما باستخدام صواريخ غير موجهة على معاقل العدو والقوة البشرية على محور دونيتسك".وأضافت الوزارة أن المروحيات كانت تقوم بمهمة قتالية لدعم وحدات من القوات البرية، وأسفرت الضربات التي نفذتها عن تدمير مركز قيادة ومركبات مدرعة تابعة للجيش الأوكراني.وتم تطوير المروحية "كا-52 إم" بناء على نتائج استخدام النسخة الأصلية من المروحية "كا-52" في سوريا، حيث تم تزويد المروحية بنظام رؤية وملاحة جديد، ورادار صفيف مسح إلكتروني نشط، ومجموعة واسعة من الأسلحة.يذكر أن القوات الروسية تواصل عملية واسعة النطاق لتحرير أفدييفكا، وعلى مدى 8 سنوات، حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى حصن رئيسي لها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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