https://sputnikarabic.ae/20231210/السودان-تجدد-الاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-في-الخرطوم-وأم-درمان-1083948829.html

السودان... تجدد الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم وأم درمان

السودان... تجدد الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم وأم درمان

شهدت أحياء الخرطوم وأم درمان، اليوم الأحد، معارك جديدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات "الدعم ‏السريع". 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T13:01+0000

2023-12-10T13:01+0000

2023-12-10T13:01+0000

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وقصفت المقاتلات الحربية التابعة للجيش السوداني، مواقع تابعة لـ"الدعم السريع" في أحياء الأزهري والإنقاذ والامتداد حول المدينة الرياضية، وأرض المعسكرات جنوب العاصمة، وسوبا جنوب شرق الخرطوم.كما شن الجيش قصفا مدفعيا مكثفا من منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال مدينة أم درمان باتجاه تمركزات لـ"قوات الدعم السريع" في أحياء جنوب وغرب المدينة، فيما استهدف قصف مدفعي للجيش كذلك أحياء الرياض والمعمورة، التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع شرق الخرطوم.ومن ناحيتها، ردت "قوات الدعم السريع" على المقاتلات الحربية التابعة للجيش السوداني، بالمضادات الأرضية في محيط أرض المعسكرات والمدينة الرياضية، وفقا لمراسل قناة "العربية" السعودية.يشار إلى أن قوات الدعم السريع فرضت سيطرتها على مساحات كبيرة من العاصمة الخرطوم، وأحكمت قبضتها على مدن نيالا جنوب دارفور وزالنجي وسطها والجنينة في الغرب والضعين شرقا، منذ نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بما في ذلك فرق ومقرات الجيش هناك.وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.وتستمر المفاوضات بين وفد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عبر مسهلين لها من دول السعودية وأمريكا ومنظمة الإيقاد الأفريقية في مدينة جدة منذ يوم الأحد الماضي، وذلك عقب تجاوز خلافات بين وفدي القوتين حول اعتراض قوات الدعم السريع على السفير عمر صديق ممثل وزارة الخارجية السودانية أن يكون ضمن وفد الجيش السوداني المفاوض.

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الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار