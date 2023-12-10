https://sputnikarabic.ae/20231210/السودان-يعلن-15-دبلوماسيا-إماراتيا-أشخاصا-غير-مرغوب-فيهم-ويمهلهم-48-ساعة-للمغادرة-1083957159.html
السودان يعلن 15 دبلوماسيا إماراتيا أشخاصا غير مرغوب فيهم ويمهلهم 48 ساعة للمغادرة
السودان يعلن 15 دبلوماسيا إماراتيا أشخاصا غير مرغوب فيهم ويمهلهم 48 ساعة للمغادرة
استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، القائم بالأعمال بالإنابة للسفارة الإماراتية في الخرطوم بدرية الشحي. 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T15:18+0000
2023-12-10T15:18+0000
2023-12-10T15:18+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأنه تم "إبلاغ السفيرة الإماراتية بقرار حكومة السودان بإعلان 15 شخصاً من الدبلوماسيين العاملين في السفارة أشخاصاً غير مرغوب فيهم وطالبت بمغادرتهم السودان خلال 48 ساعة"، مشيرة إلى أن الوزارة طلبت من المذكورة نقل هذا القرار لحكومتها.وشهدت أحياء الخرطوم وأم درمان، في وقت سابق اليوم، معارك جديدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات "الدعم السريع".وقصفت المقاتلات الحربية التابعة للجيش السوداني، مواقع تابعة لـ"الدعم السريع" في أحياء الأزهري والإنقاذ والامتداد حول المدينة الرياضية، وأرض المعسكرات جنوب العاصمة، وسوبا جنوب شرق الخرطوم.كما شن الجيش قصفا مدفعيا مكثفا من منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال مدينة أم درمان باتجاه تمركزات لـ"قوات الدعم السريع" في أحياء جنوب وغرب المدينة، فيما استهدف قصف مدفعي للجيش كذلك أحياء الرياض والمعمورة، التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع شرق الخرطوم.وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.وتستمر المفاوضات بين وفد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عبر مسهلين لها من دول السعودية وأمريكا ومنظمة إيقاد الأفريقية في مدينة جدة منذ يوم الأحد الماضي، وذلك عقب تجاوز خلافات بين وفدي القوتين حول اعتراض قوات الدعم السريع على السفير عمر صديق ممثل وزارة الخارجية السودانية أن يكون ضمن وفد الجيش السوداني المفاوض.
https://sputnikarabic.ae/20231208/السودان-يرفض-اتهامات-أمريكا-لجيشه-بالتورط-في-جرائم-حرب-1083895579.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السودان يعلن 15 دبلوماسيا إماراتيا أشخاصا غير مرغوب فيهم ويمهلهم 48 ساعة للمغادرة
استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، القائم بالأعمال بالإنابة للسفارة الإماراتية في الخرطوم بدرية الشحي.
وأفادت وكالة
الأنباء السودانية، بأنه تم "إبلاغ السفيرة الإماراتية بقرار حكومة السودان بإعلان 15 شخصاً من الدبلوماسيين العاملين في السفارة أشخاصاً غير مرغوب فيهم وطالبت بمغادرتهم السودان خلال 48 ساعة"، مشيرة إلى أن الوزارة طلبت من المذكورة نقل هذا القرار لحكومتها.
وشهدت أحياء الخرطوم وأم درمان، في وقت سابق اليوم، معارك جديدة
بين القوات المسلحة السودانية وقوات "الدعم السريع".
وقصفت المقاتلات الحربية التابعة للجيش السوداني، مواقع تابعة لـ"الدعم السريع" في أحياء الأزهري والإنقاذ والامتداد حول المدينة الرياضية، وأرض المعسكرات جنوب العاصمة، وسوبا جنوب شرق الخرطوم.
كما شن الجيش قصفا مدفعيا مكثفا من منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال مدينة أم درمان باتجاه تمركزات لـ"قوات الدعم السريع" في أحياء جنوب وغرب المدينة، فيما استهدف قصف مدفعي للجيش كذلك أحياء الرياض والمعمورة، التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع شرق الخرطوم.
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
وتستمر المفاوضات بين وفد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عبر مسهلين لها من دول السعودية وأمريكا ومنظمة إيقاد الأفريقية في مدينة جدة منذ يوم الأحد الماضي، وذلك عقب تجاوز خلافات بين وفدي القوتين حول اعتراض قوات الدعم السريع على السفير عمر صديق ممثل وزارة الخارجية السودانية أن يكون ضمن وفد الجيش السوداني المفاوض.