https://sputnikarabic.ae/20231210/القسام-تنشر-مشاهد-لتدمير-ميركافا-إسرائيلية-في-تل-الزعتر-فيديو-1083949482.html
"القسام" تنشر مشاهد لتدمير "ميركافا" إسرائيلية في تل الزعتر... فيديو
"القسام" تنشر مشاهد لتدمير "ميركافا" إسرائيلية في تل الزعتر... فيديو
نشرت "كتائب القسام"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر قيامها باستهداف دبابة "ميركافا" في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة. 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T13:32+0000
2023-12-10T13:32+0000
2023-12-10T13:32+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0f/1048976338_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_4c612b0f4adb162c61366aef69d24eca.jpg
وقام مقاتلون من "القسام" باستهداف الدبابة بقذيفة الياسين وتدميرها وتوثيق العمل بتصوير فيديو يضهر لحظة انفجار الدبابة. وأكدت الحركة على أنه تم تدمير الآليات إما تدميرًا كليًا أو جزئيًا، ما أدى إلى مقتل المئات من الجنود الإسرائيليين.وأعلن "أبو عبيدة"، المتحدث العسكري باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة، تدمير 135 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ72 ساعة الماضية.وقال أبو عبيدة في بيان: "تمكن مجاهدو القسام، خلال الـ72 ساعةً الأخيرة، من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح، إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها، واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات، والقذائف والعبوات المضادة للأفراد، واشتبكوا معهم من مسافة صفر".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0f/1048976338_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6a3147de20412e13fe8500e82255c5d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, رصد عسكري
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, رصد عسكري
"القسام" تنشر مشاهد لتدمير "ميركافا" إسرائيلية في تل الزعتر... فيديو
نشرت "كتائب القسام"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر قيامها باستهداف دبابة "ميركافا" في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.
وقام مقاتلون من "القسام" باستهداف الدبابة بقذيفة الياسين وتدميرها وتوثيق العمل بتصوير فيديو يضهر لحظة انفجار الدبابة.
وقد أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن استهداف مئات المدرعات الإسرائيلية منذ بدء الحرب مع إسرائيل.
وأكدت الحركة على أنه تم تدمير الآليات إما تدميرًا كليًا أو جزئيًا، ما أدى إلى مقتل المئات من الجنود الإسرائيليين.
وأعلن "أبو عبيدة"، المتحدث العسكري باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة
، تدمير 135 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ72 ساعة الماضية.
وقال أبو عبيدة في بيان: "تمكن مجاهدو القسام، خلال الـ72 ساعةً الأخيرة، من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح، إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها، واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات، والقذائف والعبوات المضادة للأفراد، واشتبكوا معهم من مسافة صفر".