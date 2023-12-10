https://sputnikarabic.ae/20231210/القوات-الروسية-تدمر-قيادتي-المجموعتين-التكتيكيتين-الأوكرانيتين-كاتران-وأومخا-1083945363.html
القوات الروسية تدمر قيادتي المجموعتين التكتيكيتين الأوكرانيتين "كاتران" و"أومخا"
القوات الروسية تدمر قيادتي المجموعتين التكتيكيتين الأوكرانيتين "كاتران" و"أومخا"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم ضرب موقع تجمع أركان قيادة المجموعتين التكتيكيتين "كاتران" و"أومخا" الأوكرانيتين ومخزن الوقود للمركبات المدرعة. 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T11:17+0000
2023-12-10T11:17+0000
2023-12-10T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/12/1081146804_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_208fdbaae84719e9f5e07e858af20795.jpg
وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الأحد: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية موقع تجمع هيئة أركان المجموعتين التكتيكيتين "كاتران" و"أومخا" الأوكرانيتين، بالإضافة إلى منشأة لتخزين الوقود للمركبات المدرعة الأوكرانية والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 128 منطقة".وأضافت الوزارة: "في اتجاه خيرسون، شنت وحدات من القوات الروسية ونيران المدفعية والغارات الجوية هجوما على العدو في منطقة غافريلوفكا في مقاطعة خيرسون، وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 60 عسكريًا ومركبتين ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا". واستسلم جنديان أوكرانيان".وتابعت الوزارة في بيانها: "في اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع المدفعية، النار على أفراد ومعدات لواء الهجوم الجوي 79، ولواء المشاة الآلي 58 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 102 و128 في مناطق نوفوميخيلوفكا ونوفودونتسكوي ونيكولسكوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونوي في مقاطعة زابوروجيه". وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 80 عسكريًا ومركبتين ومدفعيتين ذاتيتي الحركة من طراز "أكاتسيا" و"غفوزديكا".وأضاف البيان: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، ثلاث هجمات لمجموعات هجومية من لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية سينكوفكا في مقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا ومركبتين ومحطة رادار مضادة للبطاريات، فضلا عن وحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا". وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من مجموعة "المركز"، بالتعاون مع المدفعية، هجومًا لمجموعة هجومية من اللواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غابات سيريبريانسكي. كما تم قصف القوة البشرية للواء 31 من الحرس الوطني الأوكراني في منطقة قرية سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. ووصلت خسائر العدو إلى 50 عسكريا ومركبتين.
https://sputnikarabic.ae/20231210/الدفاع-الروسية-مروحيات-التمساح-المحدثة-تشارك-لأول-مرة-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1083932937.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/12/1081146804_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_0211395c76e0c9f231bd0a5c99978909.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر قيادتي المجموعتين التكتيكيتين الأوكرانيتين "كاتران" و"أومخا"
11:17 GMT 10.12.2023 (تم التحديث: 11:35 GMT 10.12.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم ضرب موقع تجمع أركان قيادة المجموعتين التكتيكيتين "كاتران" و"أومخا" الأوكرانيتين ومخزن الوقود للمركبات المدرعة.
وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الأحد: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية موقع تجمع هيئة أركان المجموعتين التكتيكيتين "كاتران" و"أومخا" الأوكرانيتين، بالإضافة إلى منشأة لتخزين الوقود للمركبات المدرعة الأوكرانية والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 128 منطقة".
وأضافت الوزارة: "في اتجاه خيرسون، شنت وحدات من القوات الروسية ونيران المدفعية والغارات الجوية هجوما على العدو في منطقة غافريلوفكا في مقاطعة خيرسون، وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 60 عسكريًا ومركبتين ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا". واستسلم جنديان أوكرانيان".
وتابعت الوزارة في بيانها: "في اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع المدفعية، النار على أفراد ومعدات لواء الهجوم الجوي 79، ولواء المشاة الآلي 58 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 102 و128 في مناطق نوفوميخيلوفكا ونوفودونتسكوي ونيكولسكوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونوي في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 80 عسكريًا ومركبتين ومدفعيتين ذاتيتي الحركة من طراز "أكاتسيا" و"غفوزديكا".
وأضاف البيان: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، ثلاث هجمات لمجموعات هجومية من لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية سينكوفكا في مقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا ومركبتين ومحطة رادار مضادة للبطاريات، فضلا عن وحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا".
وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من مجموعة "المركز"، بالتعاون مع المدفعية، هجومًا لمجموعة هجومية من اللواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غابات سيريبريانسكي. كما تم قصف القوة البشرية للواء 31 من الحرس الوطني الأوكراني في منطقة قرية سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. ووصلت خسائر العدو إلى 50 عسكريا ومركبتين.