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Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231210/القوات-الروسية-تضرب-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-وتحبط-هجوما-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083946889.html
القوات الروسية تضرب عددا من الألوية الأوكرانية وتحبط هجوما على محور جنوب دونيتسك
القوات الروسية تضرب عددا من الألوية الأوكرانية وتحبط هجوما على محور جنوب دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية قصفت اللوائين "102" و"128" الأوكرانيين، وأحبطت هجوما من قبل قوات كييف في جنوب دونيتسك. 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T11:56+0000
2023-12-10T12:23+0000
العالم
روسيا
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية دحرت ما يصل إلى 80 عسكريا ودمرت 4 وحدات من المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال 24 ساعة في اتجاه جنوب دونيتسك.وأضاف البيان: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، ثلاث هجمات لمجموعات هجومية من لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا ومركبتين ومحطة رادار مضادة للبطاريات، فضلا عن وحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا".وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من مجموعة "المركز"، بالتعاون مع المدفعية، هجومًا لمجموعة هجومية من اللواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غابات سيريبريانسكي. كما تم قصف القوة البشرية للواء 31 من الحرس الوطني الأوكراني في منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. ووصلت خسائر العدو إلى 50 عسكريا ومركبتين.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231210/القوات-الروسية-تدمر-قيادتي-المجموعتين-التكتيكيتين-الأوكرانيتين-كاتران-وأومخا-1083945363.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تضرب عددا من الألوية الأوكرانية وتحبط هجوما على محور جنوب دونيتسك

11:56 GMT 10.12.2023 (تم التحديث: 12:23 GMT 10.12.2023)
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قاذف صاروخي روسي مضاد للدروع آر بي جي - 7 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية قصفت اللوائين "102" و"128" الأوكرانيين، وأحبطت هجوما من قبل قوات كييف في جنوب دونيتسك.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية دحرت ما يصل إلى 80 عسكريا ودمرت 4 وحدات من المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال 24 ساعة في اتجاه جنوب دونيتسك.

وأضافت: "في اتجاه جنوب دونيتسك، ألحقت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية، بالتعاون مع نيران المدفعية، أضرارًا بأفراد ومعدات لواء الهجوم الجوي التاسع والسبعين، ولواء المشاة الآلي رقم "58" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وكل من اللوائين "102" و"128" في مناطق نوفوميخيلوفكا، ونوفودونتسكوي، ونيكولسكوي، وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونوي في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 80 عسكريًا ومركبتين.

وأضاف البيان: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، ثلاث هجمات لمجموعات هجومية من لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا ومركبتين ومحطة رادار مضادة للبطاريات، فضلا عن وحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا".
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر قيادتي المجموعتين التكتيكيتين الأوكرانيتين "كاتران" و"أومخا"
11:17 GMT
وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من مجموعة "المركز"، بالتعاون مع المدفعية، هجومًا لمجموعة هجومية من اللواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غابات سيريبريانسكي. كما تم قصف القوة البشرية للواء 31 من الحرس الوطني الأوكراني في منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. ووصلت خسائر العدو إلى 50 عسكريا ومركبتين.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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