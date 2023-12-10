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https://sputnikarabic.ae/20231210/انفجار-بركاني-يمزق-قاع-المحيط-ويخنق-الحياة-البحرية-صور-وفيديو-1083955980.html
انفجار بركاني يمزق قاع المحيط ويخنق الحياة البحرية... صور وفيديو
انفجار بركاني يمزق قاع المحيط ويخنق الحياة البحرية... صور وفيديو
أظهرت دراسة في التأثيرات تحت الماء لثوران بركان "تونغا-هونغا" بالتفصيل مدى شراسة الانفجار الذي مزق قاع المحيط، ومزق الكابلات الممددة تحت الماء، وخنق الحياة... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T15:26+0000
2023-12-10T15:26+0000
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أدى ثوران بركان "تونغا-هونغا" في عام 2022، الذي يعتبر استثناءً دراماتيكيًا، إلى تحطيم سطح المحيط واخترق طبقة "الستراتوسفير"، ما أدى إلى توليد إضاءة فائقة الشحن وموجة صدمية جوية دارت حول الكرة الأرضية عدة مرات.تقول المؤلفة الأولى، سارة سيبروك، عالمة الكيمياء الحيوية البحرية في المعهد الوطني النيوزيلندي لأبحاث المياه والغلاف الجوي: "يسبب الثوران تغيرات جذرية في مستويات المغذيات والأكسجين في الماء، ما قد يكون له ردود فعل لم نفهمها بعد، من فقدان الحياة البحرية على نطاق واسع إلى الأضرار التي لحقت بروابط الاتصالات الحيوية في قاع البحر، مع آثار اجتماعية واقتصادية هائلة".وقدرت الدراسات السابقة لثوران بركان "هونغا تونغا" و"هونغا هاباي" أن 1.9 كيلومتر مكعب (أو 2900 ميغا طن) من المواد انبعثت إلى الغلاف الجوي.تم العثور على الرماد البركاني الناعم جدًا الذي يعمل على تعكير عمود الماء على أعماق 200 متر على بعد 20 كيلومترًا من كالديرا. وإذا استمرت هذه الأعمدة، فقد يكون لها تأثيرات غير معروفة حتى الآن على الأمن الغذائي لدول جزر المحيط الهادئ، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.يقول سيبروك: "إن المراقبة المستقبلية، لكل من الصرح البركاني نفسه وقاع البحر، ضرورية لتحديد قدرة النظم البشرية والطبيعية على الصمود والتعافي من الانفجارات البحرية الكبرى".
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منوعات, علوم
منوعات, علوم

انفجار بركاني يمزق قاع المحيط ويخنق الحياة البحرية... صور وفيديو

15:26 GMT 10.12.2023
© Photo / pixabay/WikiImagesمشهد جوي لانفجار بركاني عنيف
مشهد جوي لانفجار بركاني عنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
© Photo / pixabay/WikiImages
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أظهرت دراسة في التأثيرات تحت الماء لثوران بركان "تونغا-هونغا" بالتفصيل مدى شراسة الانفجار الذي مزق قاع المحيط، ومزق الكابلات الممددة تحت الماء، وخنق الحياة البحرية.
أدى ثوران بركان "تونغا-هونغا" في عام 2022، الذي يعتبر استثناءً دراماتيكيًا، إلى تحطيم سطح المحيط واخترق طبقة "الستراتوسفير"، ما أدى إلى توليد إضاءة فائقة الشحن وموجة صدمية جوية دارت حول الكرة الأرضية عدة مرات.
تقول المؤلفة الأولى، سارة سيبروك، عالمة الكيمياء الحيوية البحرية في المعهد الوطني النيوزيلندي لأبحاث المياه والغلاف الجوي: "يسبب الثوران تغيرات جذرية في مستويات المغذيات والأكسجين في الماء، ما قد يكون له ردود فعل لم نفهمها بعد، من فقدان الحياة البحرية على نطاق واسع إلى الأضرار التي لحقت بروابط الاتصالات الحيوية في قاع البحر، مع آثار اجتماعية واقتصادية هائلة".
قام الفريق أيضًا بتجميع مجموعة كبيرة من البيانات من السونار المترسب على السفن، ونوى الرواسب، والتحليلات الجيوكيميائية، وعينات من أعمدة الماء، ولقطات فيديو لرسم الاضطرابات القوية المدمرة.

ووفقا للباحثين، فإن ما لا يقل عن 6 كيلومترات مكعبة من قاع البحر قد تمزقت من داخل "كالديرا"، أي 20 ضعف حجم ثوران بركان "جبل سانت هيلين" عام 1980.

وقدرت الدراسات السابقة لثوران بركان "هونغا تونغا" و"هونغا هاباي" أن 1.9 كيلومتر مكعب (أو 2900 ميغا طن) من المواد انبعثت إلى الغلاف الجوي.
وأظهرت لقطات فيديو أن جزءا كبيرا من قاع البحر بالقرب من كالديرا كان خاليا من الحياة البحرية أو اختنق في الرماد بعد ثلاثة أشهر من ثوران البركان.
تم العثور على الرماد البركاني الناعم جدًا الذي يعمل على تعكير عمود الماء على أعماق 200 متر على بعد 20 كيلومترًا من كالديرا. وإذا استمرت هذه الأعمدة، فقد يكون لها تأثيرات غير معروفة حتى الآن على الأمن الغذائي لدول جزر المحيط الهادئ، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
يقول سيبروك: "إن المراقبة المستقبلية، لكل من الصرح البركاني نفسه وقاع البحر، ضرورية لتحديد قدرة النظم البشرية والطبيعية على الصمود والتعافي من الانفجارات البحرية الكبرى".
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