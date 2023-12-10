https://sputnikarabic.ae/20231210/انفجار-بركاني-يمزق-قاع-المحيط-ويخنق-الحياة-البحرية-صور-وفيديو-1083955980.html

انفجار بركاني يمزق قاع المحيط ويخنق الحياة البحرية... صور وفيديو

انفجار بركاني يمزق قاع المحيط ويخنق الحياة البحرية... صور وفيديو

أظهرت دراسة في التأثيرات تحت الماء لثوران بركان "تونغا-هونغا" بالتفصيل مدى شراسة الانفجار الذي مزق قاع المحيط، ومزق الكابلات الممددة تحت الماء، وخنق الحياة... 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T15:26+0000

2023-12-10T15:26+0000

2023-12-10T15:26+0000

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أدى ثوران بركان "تونغا-هونغا" في عام 2022، الذي يعتبر استثناءً دراماتيكيًا، إلى تحطيم سطح المحيط واخترق طبقة "الستراتوسفير"، ما أدى إلى توليد إضاءة فائقة الشحن وموجة صدمية جوية دارت حول الكرة الأرضية عدة مرات.تقول المؤلفة الأولى، سارة سيبروك، عالمة الكيمياء الحيوية البحرية في المعهد الوطني النيوزيلندي لأبحاث المياه والغلاف الجوي: "يسبب الثوران تغيرات جذرية في مستويات المغذيات والأكسجين في الماء، ما قد يكون له ردود فعل لم نفهمها بعد، من فقدان الحياة البحرية على نطاق واسع إلى الأضرار التي لحقت بروابط الاتصالات الحيوية في قاع البحر، مع آثار اجتماعية واقتصادية هائلة".وقدرت الدراسات السابقة لثوران بركان "هونغا تونغا" و"هونغا هاباي" أن 1.9 كيلومتر مكعب (أو 2900 ميغا طن) من المواد انبعثت إلى الغلاف الجوي.تم العثور على الرماد البركاني الناعم جدًا الذي يعمل على تعكير عمود الماء على أعماق 200 متر على بعد 20 كيلومترًا من كالديرا. وإذا استمرت هذه الأعمدة، فقد يكون لها تأثيرات غير معروفة حتى الآن على الأمن الغذائي لدول جزر المحيط الهادئ، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.يقول سيبروك: "إن المراقبة المستقبلية، لكل من الصرح البركاني نفسه وقاع البحر، ضرورية لتحديد قدرة النظم البشرية والطبيعية على الصمود والتعافي من الانفجارات البحرية الكبرى".

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منوعات, علوم