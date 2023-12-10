https://sputnikarabic.ae/20231210/بيانات-تكشف-عن-بدء-هولندا-شراء-الغاز-الروسي-المسال-1083937689.html

بيانات تكشف عن بدء هولندا شراء الغاز الروسي المسال

بيانات تكشف عن بدء هولندا شراء الغاز الروسي المسال

من خلال القراءة التاريخية للبيانات الإحصائية وتحليلها، كشفت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، عن بدء هولندا فعليا بشراء الغاز الروسي المسال. 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T08:18+0000

2023-12-10T08:18+0000

2023-12-10T08:18+0000

روسيا

العالم

اقتصاد

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وبحسب وكالة "سبوتنيك"، في سبتمبر/ أيلول من العام الحالي، وبعد انقطاع دام ثلاثة أشهر، بدأت هولندا مرة أخرى في شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا.وفي أبريل/ نسيان 2023، قال وزير المناخ والطاقة الهولندي روب جيتن، إن "الحكومة الهولندية تعمل على وقف واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، بما في ذلك وقف البلاد توقيع عقود جديدة لواردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا هذا العام والسعي إلى إنهاء العقود القائمة مسبقًا".ومع ذلك، في شهر سبتمبر/ أيلول من هذا العام، بدأت هولندا مرة أخرى في استيراد الغاز الروسي، وخلال ذلك الشهر، تم شراء 211.5 مليون متر مكعب من الوقود مقابل 109 ملايين يورو.وعلى هذه الخلفية، ارتفعت الواردات الهولندية من روسيا ككل شهريا بنسبة 5.3% لتصل إلى 410.5 مليون دولار.وجاءت تصريحا الوزيرة خلال مقابلة مع محطة راديو "RMC" قالت فيها: "تواصل فرنسا شراء كميات صغيرة من الغاز الروسي ومن الجدير بالذكر أن هذا يمثل نحو 10%".وفي وقت سابق، قال رئيس شركة تشغيل شبكة الغاز الفرنسية "GRTgaz"، تييري تروفي، إن فرنسا مستعدة بشكل أفضل لفصل الشتاء المقبل مقارنة بالعام الماضي، ومع ذلك، لتجنب نقص الغاز، من الضروري توفير إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال وخفض استهلاك الطاقة.

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