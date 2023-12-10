تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

وزارة الدفاع الروسية تعلن مشاركة النسخة المحدثة من مروحيات "التمساح" لأول مرة في العملية العسكرية الخاصة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مشاركة مروحيات "كا-52 إم" المحدثة المعروفة بـ "التمساح" في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا لأول مرة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت أطقم مروحيات كا-52 إم هجوما باستخدام صواريخ غير موجهة على معاقل العدو والقوة البشرية على محور دونيتسك".

وأضافت الدفاع الروسية أن المروحيات كانت تقوم بمهمة قتالية لدعم وحدات من القوات البرية، وأسفرت الضربات التي نفذتها عن تدمير مركز قيادة ومركبات مدرعة تابعة للجيش الأوكراني.