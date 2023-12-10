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Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231210/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1083932631.html
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T04:29+0000
2023-12-10T04:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
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رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

04:29 GMT 10.12.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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04:29 GMT 10.12.2023
وزارة الدفاع الروسية تعلن مشاركة النسخة المحدثة من مروحيات "التمساح" لأول مرة في العملية العسكرية الخاصة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مشاركة مروحيات "كا-52 إم" المحدثة المعروفة بـ "التمساح" في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا لأول مرة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت أطقم مروحيات كا-52 إم هجوما باستخدام صواريخ غير موجهة على معاقل العدو والقوة البشرية على محور دونيتسك".
وأضافت الدفاع الروسية أن المروحيات كانت تقوم بمهمة قتالية لدعم وحدات من القوات البرية، وأسفرت الضربات التي نفذتها عن تدمير مركز قيادة ومركبات مدرعة تابعة للجيش الأوكراني.
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