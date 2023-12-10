https://sputnikarabic.ae/20231210/حزب-الله-يعلن-استهداف-8-مواقع-إسرائيلية-وتنفيذ-هجوم-بطائرات-مسيرة-1083957340.html
"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع إسرائيلية وتنفيذ هجوم بطائرات مسيرة
"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع إسرائيلية وتنفيذ هجوم بطائرات مسيرة
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، استهدافه 8 مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، وتنفيذ هجوم بالطائرات المسيرة على مقر قيادة "مستحدث" إسرائيلي وتحقيق... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T15:17+0000
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2023-12-10T15:17+0000
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وجاء في البيانات المتتالية لـ"حزب الله" اللبناني، والتي بدأت منذ صباح اليوم الأحد، مايلي: "شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بطائرات مسيرة على مقر قيادة مستحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا، وأوقعوا عددا من الإصابات في صفوف جنوده".وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، أن "العدو الاسرائيلي صعّد من وتيرة اعتداءاته على الأراضي اللبنانية".وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "غارات العدو الإسرائيلي تسببت بتدمير حي كامل في بلدة عيترون، حيث سويت العديد من المنازل الآمنة بالأرض، وتضرر عدد كبير آخر".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مهاجمته لعشرات الأهداف جنوبي لبنان، واعتراضه جسمين مشبوهين شمالي البلاد، دون ذكر خسائر بشرية أو عسكرية.يأتي هذا في وقت أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان له، ملخص عملياته العسكرية يوم أمس، والذي استهدف خلاله 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231210/وكالة-غارات-إسرائيلية-تدمر-حيا-كاملا-على-الحدود-اللبنانية-1083955132.html
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رصد عسكري, العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
رصد عسكري, العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع إسرائيلية وتنفيذ هجوم بطائرات مسيرة
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، استهدافه 8 مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، وتنفيذ هجوم بالطائرات المسيرة على مقر قيادة "مستحدث" إسرائيلي وتحقيق "إصابات مباشرة".
وجاء في البيانات المتتالية لـ"حزب الله" اللبناني، والتي بدأت منذ صباح اليوم الأحد، مايلي: "شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بطائرات مسيرة على مقر قيادة مستحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا، وأوقعوا عددا من الإصابات في صفوف جنوده".
وأضاف البيان: "كما استهدف عناصرنا تجمعات لجيش الاحتلال في كل من جل العلام وموقعي رويسات العالم وزبدين والرمثا وموقع العباد وقلعة هونين وموقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة".
وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، أن "العدو الاسرائيلي صعّد من وتيرة اعتداءاته على الأراضي اللبنانية".
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام
في لبنان، بأن "غارات العدو الإسرائيلي تسببت بتدمير حي كامل في بلدة عيترون، حيث سويت العديد من المنازل الآمنة بالأرض، وتضرر عدد كبير آخر".
كما أعلنت الوكالة الرسمية أن "القصف المدفعي المعادي العنيف استهدف أيضا محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وخلة موسى عند أطراف رميش".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مهاجمته لعشرات الأهداف جنوبي لبنان
، واعتراضه جسمين مشبوهين شمالي البلاد، دون ذكر خسائر بشرية أو عسكرية.
يأتي هذا في وقت أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان له، ملخص عملياته العسكرية يوم أمس، والذي استهدف خلاله 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود، تزامنا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.